العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد للزبون والنسور والساكت والخرابشة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى عشيرة الزبون بوفاة النائب السابق محمد كريم الزبون، وإلى عشيرة النسور بوفاة حازم عبدالله النسور، وإلى عشيرة الساكت بوفاة ميسون عبدالحميد الساكت، وإلى عشيرة الخرابشة بوفاة صيته أحمد قويدر الخرابشة.
وأعرب العيسوي، لأسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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