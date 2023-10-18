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العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد للزبون والنسور والساكت والخرابشة

10/18/2023 9:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى عشيرة الزبون بوفاة النائب السابق محمد كريم الزبون، وإلى عشيرة النسور بوفاة حازم عبدالله النسور، وإلى عشيرة الساكت بوفاة ميسون عبدالحميد الساكت، وإلى عشيرة الخرابشة بوفاة صيته أحمد قويدر الخرابشة.
وأعرب العيسوي، لأسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.




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