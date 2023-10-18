النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المئات من أعضاء النقابات المهنية في الأردن، اليوم الأربعاء، في وقفة داخل مجمع النقابات بعمان احتجاجا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء في غزة.



ورفع النقابيون شعارات نددت بالعدوان الغاشم على غزة، قائلين إن الاحتلال يمارس ابشع أنواع جرائم الحرب التي يدينها القانون الدولي الإنساني.



ودعوا الى تكاتف الجهود لردع المحتل وانزال اقصى العقوبات بحقه على أفعاله الاجرامية.



واشادوا بدور جلالة الملك في تحشيد الرأي العالمي لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.