النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المئات من أعضاء النقابات المهنية في الأردن، اليوم الأربعاء، في وقفة داخل مجمع النقابات بعمان احتجاجا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء في غزة.
ورفع النقابيون شعارات نددت بالعدوان الغاشم على غزة، قائلين إن الاحتلال يمارس ابشع أنواع جرائم الحرب التي يدينها القانون الدولي الإنساني.
ودعوا الى تكاتف الجهود لردع المحتل وانزال اقصى العقوبات بحقه على أفعاله الاجرامية.
واشادوا بدور جلالة الملك في تحشيد الرأي العالمي لنصرة القضية الفلسطينية العادلة.
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