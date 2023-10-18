الصفدي والسفير الجزائري: مع فلسطين وشعبها حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال في قطاع غزة.حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية.



وأكد الصفدي والسفير الجزائري أهمية تحشيد موقف برلماني عربي ودولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وشددا على وقوف الأردن والجزائر إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

وسلم السفير الجزائري للصفدي رسالة من رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، دعا فيها لدعم البند الطارئ الذي اقترحه البرلمان الجزائري لتجريم المساس بالمقدسات والرموز الدينية وذلك خلال أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنوي عقده في انغولا.



وأكد الصفدي دعمه للمقترح الجزائري، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة خدمة لصالح وقضايا أمتنا.