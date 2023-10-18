إكسبو 2023 الدوحة.. مركز الابتكار ينقل زوار المعرض للعالم الافتراضي

(MENAFN
- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
يعزز مركز الابتكار في معرض“إكسبو 2023 الدوحة” للبستنة الوعي البيئي لدى الزوار من خلال الدخول للعالم الافتراضي عبر نظارات الـ“في آر”.
وشهد مركز الابتكار الموجود في المنطقة الدولية بالمعرض تحت شعار“انغمس في عالم الطبيعة” إقبالا كبيرا من الزوار للتعرف على أحدث الابتكارات البيئية، وارتداء نظارات الواقع الافتراضي للدخول في رحلة ممتعة إلى الغابات المطيرة، والغوص في أعماق المحيطات ومشاهدة الكائنات المهددة بالانقراض عن كثب.
ويحرص القائمون في الجناح على تعزيز السلوكيات السليمة لدى الزوار حول العديد من القضايا كالمياه والطاقة والنفايات وجودة الهواء والتغير المناخي والاستدامة عن طريق الأجهزة المبتكرة.
كما يستعرض الجناح العديد من المواضيع الهامة مثل توظيف الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على أبرز قضايا التلوث البيئي، والعديد من القضايا الأخرى، منها حماية الكائنات الحية وتعريف الزائرين بأضرار إلقاء النفايات في المياه وخطورتها على الكائنات البحرية، بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي.
ويحرص جناح مركز الابتكار على تقديم ورش بيئية وتفاعلية تعليمية وترفيهية للأطفال لجعل الاعتناء بكوكب الأرض جزءا أساسيا من حياتهم اليومية.–قنا
MENAFN18102023007116015312ID1107264656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.