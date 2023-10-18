إكسبو 2023 الدوحة.. مركز الابتكار ينقل زوار المعرض للعالم الافتراضي

الدوحة – أصداف نيوز:

يعزز مركز الابتكار في معرض“إكسبو 2023 الدوحة” للبستنة الوعي البيئي لدى الزوار من خلال الدخول للعالم الافتراضي عبر نظارات الـ“في آر”.

وشهد مركز الابتكار الموجود في المنطقة الدولية بالمعرض تحت شعار“انغمس في عالم الطبيعة” إقبالا كبيرا من الزوار للتعرف على أحدث الابتكارات البيئية، وارتداء نظارات الواقع الافتراضي للدخول في رحلة ممتعة إلى الغابات المطيرة، والغوص في أعماق المحيطات ومشاهدة الكائنات المهددة بالانقراض عن كثب.

ويحرص القائمون في الجناح على تعزيز السلوكيات السليمة لدى الزوار حول العديد من القضايا كالمياه والطاقة والنفايات وجودة الهواء والتغير المناخي والاستدامة عن طريق الأجهزة المبتكرة.

كما يستعرض الجناح العديد من المواضيع الهامة مثل توظيف الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على أبرز قضايا التلوث البيئي، والعديد من القضايا الأخرى، منها حماية الكائنات الحية وتعريف الزائرين بأضرار إلقاء النفايات في المياه وخطورتها على الكائنات البحرية، بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي.

ويحرص جناح مركز الابتكار على تقديم ورش بيئية وتفاعلية تعليمية وترفيهية للأطفال لجعل الاعتناء بكوكب الأرض جزءا أساسيا من حياتهم اليومية.–قنا