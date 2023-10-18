طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق رحلة أسبوعية مباشرة بين أنقرة وجدة، ابتداءً من 7 نوفمبر، ليعزز الربط الجوي مع العاصمة التركية، بما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وبعد إعلان إطلاق خط مباشر بين أنقرة ومركز عمليات طيران ناس الجديد في مطار المدينة المنورة، سيعمل الطيران الاقتصادي الرائد على تعزيز الربط الجوي مع العاصمة التركية من خلال رحلة أسبوعية من جدة كل يوم ثلاثاء.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 من جوائز السفر العالمية، ليزيد من عدد مرات فوزه بالجائزة المرموقة في صناعة الطيران إلى 9 مرات متتالية منذ عام 2015.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة“أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.