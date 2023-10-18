بدء عمليات تحكيم جوائز حمدان التعليمية

(MENAFN
- Virtue mena) بي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أكتوبر 2023: أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن بدء عمليات التحكيم المركزي للدورة 26 من جوائزها التعليمية على المستويين المحلي والخليجي والتي تستهدف الطلاب والمعلمين والتربويين والمدارس بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة لتكريمهم وعرض انجازاتهم المتميزة.
وفي تعليقه على بدء عمليات التحكيم المركزي للدورة 26 للجوائز المحلية والخليجية، قال الدكتور علي الكعبي رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية: " تطبق مؤسسة حمدان في عملية التحكيم أفضل المعايير العالمية وأحدث الأدوات المستخدمة لضمان دقة النتائج، حيث ظلت المؤسسة تسعى على الدوام للتجويد والتحديث في إطار جهودها لتطوير عملية التحكيم لتواكب أفضل المعايير ، وأضاف الدكتور الكعبي ان عمليات التحكيم ترتقي لهدف المؤسسة من جوائزئها للكشف عن المتميزين وتكريمهم وتقديم الدعم لهم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تأتي في إطار جهود مؤسسة حمدان للعلوم الطبية والتربوية الرامية إلى تحقيق التميز في التعليم ومواكبته للتطور والتكنولوجيا وتشجيع التميز والابتكار، تماشياً مع أهداف ورؤية حكومتنا الرشيدة ومساعيها المستمرة للنهوض بالتعليم من خلال دعم المعلم والمؤسسات المدرسية والجامعات لتقوم بدورها في توصيل رسالتها السامية وتشجيع المتميزين من ابنائنا الطلاب وتخريج أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها في دفع عجلة التطور والنماء".
وقد أوضح القائمون على الجوائز بأن الجائزة شهدت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين على المستوى المحلي 198 مقارنة بعدد 177 في الدورة 25. أما على المستوى الخليجي فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 88 مقارنة بعدد 77 في الدورة السابقة 25. وبلغت إجمالي المشاركات لفئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 32 مشاركة، ولفئة المعلم المتميز 34 مشاركة والمدرسة المتميزة 22 مشاركة.
وتشمل فئات الجائزة فئة الطالب المتميز وفئة الطالب الجامعي المتميز وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.
يُشار إلى أن الجائزة شهدت تطورات عديدة خاصة في عمليات التحكيم المركزية على المستوى المحلي والخليجي، حيث تم تعديل وتطوير المعايير. كما تم تطوير آلية التقديم باستخدام مسطرة التقييم، وتطوير نظام التحكيم الالكتروني حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في تشجيع روح التميز والابتكار والارتقاء بجودة التعليم وتقديم الدعم والرعاية للموهوبين والمبتكرين. وقد ظلت الجائزة طوال السنوات الماضية تحقق غاياتها في كشف المتميزين وإبراز إنجازاتهم وابتكاراتهم ورعايتها ودعمها.
وتضم لجان التحكيم نخبة من المتخصصين في كافة مجالات وفئات الجائزة والذين تلقوا التدريب المناسب على كافة المستجدات لضمان سير عملية التحكيم وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
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