نادي“نيس” الفرنسي يوقف الجزائري يوسف عطال بسبب تضامنه مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيس/PNN- أوقف نادي نيس الفرنسي، لاعبه الجزائري يوسف عطال“حتى إشعار آخر” على خلفية مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة“الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية” في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحافي أنه اختار معاقبته قبل تلك التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية“نظراً لطبيعة المنشور وخطورته”.

واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من تشرين الاول/ أكتوبر، وهي الفترة التي نشر فيها المنشور المثير للجدل، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه.

وأوضح النادي:“نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة”، مؤكدًا“التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى”.

ومنذ السبت الماضي، ارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه داعية وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف قبل ان يقوم بحذفه ويقدم اعتذاره.

وبدأ الادعاء الفرنسي الاثنين تحقيقا أوليا مع عطال بتهم“الدفاع عن الإرهاب”.

ولجأ الاتحاد الفرنسي إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من“دعوات للعنف”، وذلك وفق ما أفاد الأحد رئيسه.

وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلاً:“أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفاً أنه يريد“توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.



