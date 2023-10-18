وقفة في بيت لحم تنديدا بجرائم وعدوان الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شارك العشرات من المواطنين وكوادر صحية في بيت لحم، اليوم الأربعاء، في وقفة تنديد بجرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري على قطاع غزة.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي والاتحادات والنقابات والمؤسسات والفعاليات والكنائس في محافظة بيت لحم، على بلاط كنيسة المهد، رفعوا الاعلام الفلسطينية، ويافطات كتب عليها عبارات التنديد بالجرائم التي ترتكب واخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

وشارك في الوقفة الطواقم الطبية وطواقم الاسعاف والهلال الاحمر والمشافي للتعبير عن تضامن شعبنا مع زملائهم وشعبنا في قطاع غزة.

كما تم رفع يافطات كبيرة تحمل صور صواريخ الطائرات الاسرائيلية التي تتلقاها إسرائيل من دول العالم الداعمة لها وعلى راسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا وبريطانيا للتاكيد على شراكة هذه الدول بالجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الاب متري الراهب في كلمة القاها باسم كنائس بيت لحم، نحن نقف اليوم امام كنيسة المهد موحدين ومنددين بجريمة يندى لها جبين الإنسانية ان بقي بعض الإنسانية في العالم الذي لا يحرك ساكنا امام ما يرتكب من جرائم في قطاع غزة واخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

وأضاف ان وجع الجريمة اوجعنا جميعا كشعب واحد لا يقبل القسمة، غزة هي بيت لحم وبيت لحم هي غزة، نحن شعب واحد، ورسالتنا للمحتل اننا سنبقى صامدون على هذه الأرض ولن تستطيع الاله الحربية الاحتلالية من اقتلاعنا من ارض شهدت مولد السيد المسيح.

وطالب العالم والمجتمع الدولي ان يتدخل لإيقاف الجرائم في غزة وفتح ممرات إنسانية امنه لإمداد اخوتنا بالدواء والطعام والماء، مؤكدا ان شعبنا يريد الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة الإنسانية، وموجها رسالة لعالم بان يسمعوا رسالة المسيح وهي“جئت لتكون لكم حياة وأفضل”.

من جانبه قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، جئنا اليوم ومن امام كنيسة المهد لإيصال رسالة للعالم ان الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة المعمداني والمستشفى هي مجزرة دامية ارتكبت امام مرأى العالم الذي لم يحرك فاين ضمائركم؟

وحذر الجعفري من ما اسماه الطابور الخامس الذي يستغل الوضع لإثارة الفوضى والنعرات الذي من شانها المساس بالنسيج الاجتماعي لتحقيق اجندات خارجة عن الصف الوطني، وبالتالي نرفض بتاتا المساس بالمؤسسة الأمنية ويجب ان تبقى البوصلة موجه للنضال نحو المحتل الغاشم.

واكد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ان ما يجري في غزة هي محاولة إبادة إنسانية وعلى العالم ان يقف امام مسؤولياته لإنصاف شعبنا بالاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واكد حنانيا اننا نقف هنا اليوم في ساحة المهد وامام كنيسة المهد لنرسل رسالة للعالم اجمع بانه مطالب بوقف المجزرة والتطهير العرقي الذي يتعرض اليه شعبنا الفلسطيني الذي يواجه القتل والابادة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

من جهتها قالت لبنى الشوملي التي القت كلمة باسم مركز بديل لمصادر حقوق اللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين اننا نقف هنا اليوم لنوجه رسالة للعالم مفادها يكفي ٧٥ عاما من الفتل والتهجير القصري وحروب الابادة التي تتعرض اليها فلسطين وشعبها.

واكدت الشوملي في كلمتها التي القتها باللغة الانكليزية ان تعاون دول العالم مع الاحتلال الاسرائيل يجعلها شريكة في جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني موضحة ان الوقت قد حان لدول العالم لوقف انتهكاته بحق الشعب الفلسطيني.