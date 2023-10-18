محكمة الاحتلال تحول الفنانة دلال أبو آمنة للحبس المنزلي بشروط مقيدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قررت محكمة صلح الاحتلال في الناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الفنّانة دلال أبو آمنة، بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل، وعدم التواصل مع أي من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أي مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.
وكانت محكمة الصلح قد مددت، أمس الثلاثاء، اعتقال الفنّانة دلال أبو آمنة، لليوم، بعد أن اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية، مساء أول من أمس، بسبب منشور في شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.
ووجهت الشرطة للفنانة أبو آمنة شبهة عرقلة عمل الشرطة خلال إبلاغها بأمر اعتقالها في مقر الشرطة.
وطلبت الشرطة من المحكمة عدم إطلاق سراح أبو آمنة بسبب نيتها تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح، إلا أن الشرطة لم تقدم الاستئناف، وعليه تقرر إحالة دلال أبو آمنة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.
وذكرت المحامية بكر أن "أفراد الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف بحقها".
وفي سياق ذي صلة، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات بحق ما يزيد عن 120 مواطنا فلسطينيا في الداخل المحتل/ منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
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