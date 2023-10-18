محكمة الاحتلال تحول الفنانة دلال أبو آمنة للحبس المنزلي بشروط مقيدة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قررت محكمة صلح الاحتلال في الناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الفنّانة دلال أبو آمنة، بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل، وعدم التواصل مع أي من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أي مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.

وكانت محكمة الصلح قد مددت، أمس الثلاثاء، اعتقال الفنّانة دلال أبو آمنة، لليوم، بعد أن اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية، مساء أول من أمس، بسبب منشور في شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.

ووجهت الشرطة للفنانة أبو آمنة شبهة عرقلة عمل الشرطة خلال إبلاغها بأمر اعتقالها في مقر الشرطة.

وطلبت الشرطة من المحكمة عدم إطلاق سراح أبو آمنة بسبب نيتها تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح، إلا أن الشرطة لم تقدم الاستئناف، وعليه تقرر إحالة دلال أبو آمنة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وذكرت المحامية بكر أن "أفراد الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف بحقها".

وفي سياق ذي صلة، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات بحق ما يزيد عن 120 مواطنا فلسطينيا في الداخل المحتل/ منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.