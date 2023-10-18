اشتية: الاتفاق مع الصليب الأحمر على إنشاء مستشفى ميداني لعلاج الجرحى

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج الجرحى في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 12 ألف جريح من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات.

جاء ذلك خلال لقائه ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.

وبحث اشتية مع فيليب سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيا في هذا السياق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات بحيث لن تكون قادرة على التعامل مع هذا العدد الهائل من الجرحى.

وندد رئيس الوزراء باستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين وراح ضحيته أكثر من 3 آلاف فلسطيني، والتي كان آخرها المجزرة باستهداف مستشفى المعمداني، مشددا على ضرورة وقف العدوان فورا، وتوفير مسارات لنقل المساعدات واستعادة خدمات المياه والكهرباء.

وحذر اشتية من الكارثة الإنسانية المتسارعة في غزة بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، وبذل كافة الجهود للتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة فور السماح بذلك من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الأولوية هي إيصال الأدوية والكهرباء والمياه للقطاع.

وأكد رئيس الوزراء على واجب البحث عن الجرحى وإجلائهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، استنادا للقاعدة 91، حيث شاركت اللجنة في إجلاء الجرحى في مناطق نزاع مختلفة حول العالم.

من جانبه أعرب ممثل الصليب الأحمر عن الجاهزية لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، ومساعدات طبية جاهزة للدخول الى القطاع في حال سماح إسرائيل بذلك.