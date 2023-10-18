الرئيس الأميركي يصل إلى تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) اللد/PNN- وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، الأربعاء، وذلك في زيارة تعبر عن تضامن واشنطن مع إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس قبل 12 يوما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في استقبال بايدن في مطار بن غوريون في تل أبيب. وتأتي الزيارة في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يزور بايدن، عمّان لعقد قمة مع زعماء الأردن ومصر ورئيس السلطة الفلسطينية، لكن الزيارة "أرجئت" في أعقاب الضربة التي طالت مستشفى في غزة.

وأبدى بايدن، الثلاثاء، "غضبه وحزنه العميق" بسبب الضربة في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بـ"جمع مزيد من المعلومات".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معربا عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وتأتي رحلة بايدن إلى إسرائيل بعد زيارتين منفصلتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل، تعبيرا عن تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل.