الرئيس الأميركي يصل إلى تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
اللد/PNN- وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، الأربعاء، وذلك في زيارة تعبر عن تضامن واشنطن مع إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس قبل 12 يوما.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في استقبال بايدن في مطار بن غوريون في تل أبيب. وتأتي الزيارة في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وكان من المقرر أن يزور بايدن، عمّان لعقد قمة مع زعماء الأردن ومصر ورئيس السلطة الفلسطينية، لكن الزيارة "أرجئت" في أعقاب الضربة التي طالت مستشفى في غزة.
وأبدى بايدن، الثلاثاء، "غضبه وحزنه العميق" بسبب الضربة في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بـ"جمع مزيد من المعلومات".
وشدد على أن "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع حماية أرواح المدنيين أثناء النزاع"، معربا عن حزنه على "المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".
وتأتي رحلة بايدن إلى إسرائيل بعد زيارتين منفصلتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل، تعبيرا عن تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل.
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