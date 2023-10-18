الحرب على غزة قد تدفع“بنك إسرائيل” لقرار غير مسبوق منذ 2020

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-يعقد“بنك إسرائيل” اجتماع لجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2023، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية“الشيكل”.

وبفعل تطورات الحرب على قطاع غزة، يتوقع محللون في بورصة تل أبيب، أن يقدم بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة، وهو قرار اتخذه البنك آخر مرة في أبريل/ نيسان 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

حاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الشيكل مستوى 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما تشير تقديرات محللي بورصة تل أبيب بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

بينما ذهبت صحيفة“غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، لأبعد من ذلك، وتوقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، لتستقر عند 4 بالمئة.

حاليا، يبلغ سعر صرف الدولار في إسرائيل، 4.02 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية منذ مارس/ آذار لعام 2015.

ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب، بصدارة الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات.

ورغم تدخلات بنك إسرائيل في سوق الصرف وإعلانه ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، إلا أن الشيكل تدهور لمستوياته الحالية، وسط توقعات بالمزيد في حال إعلان إسرائيل اجتياح بري لقطاع غزة.

(الأناضول)