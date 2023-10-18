السيسي: فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولا شولتس، أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، محذرا من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.
وتابع السيسي: الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التردي، مشيرا إلى أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين، وما يحدث في قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر.
وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: مصر دولة ذات سيادة، حيث أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأوضح الرئيس السيسي أن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يقضي على حل الدولتين، كما يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي مواجهة إسرائيل والفصائل إذا أصرت إسرائيل على فكرة التهجير.
وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة.. ولكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.
المصدر: RT
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