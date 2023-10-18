الاحتلال يشّن حملة اعتقالات جديدة في الضّفة طالت (65) مواطنًا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ، تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات جديدة، طالت (65) مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل حيث بلغ عدد المعتقلين فجر اليوم (34) مواطنًا، يليها مخيم عايدة في بيت لحم، الذي شهد كذلك حملة اعتقالات طالت على الأقل (16) مواطنًا فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس والقدس.

ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس (750) حالة اعتقال على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

هذا ويُشار إلى أنّ أعلى نسبة في أعداد المعتقلين في الضّفة، سجلت في محافظة الخليل، وبلغت نحو (220) حالة اعتقال.

وفي ضوء عمليات الاعتقال المتواصلة نؤكّد على عدد من المعطيات:

أولًا: إنّ عمليات التنكيل والإجرام الذي تستخدمه قوات الاحتلال يتصاعد بشكل غير مسبوق وصل إلى حد تهديد العائلات والمعتقلين بإطلاق النار عليهم.

ثانيًا: إنّ غالبية من يتم اعتقالهم إما يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه (تهم) بحقّهم على خلفية التحريض وتحديدًا في القدس.

ثالثًا: هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى المعلومات التي تتعلق في المعتقلين في الأيام الأولى على الاعتقال بسبب تفعيل الاحتلال لأوامر عسكرية ساهمت في ذلك.