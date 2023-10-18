وزيرة الصحة: مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأكدت الوزيرة الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، للوقوف على آخر تطورات العدوان، أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيا، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

وشددت على أن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، إذ يواصل استهدافه للكوادر الطبية.

وكانت وزارة الصحة، أعنلت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر.

يتبع...