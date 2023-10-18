وزيرة الصحة: مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي.
وأكدت الوزيرة الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، للوقوف على آخر تطورات العدوان، أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيا، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.
وشددت على أن الاحتلال يخرق القوانين الدولية الإنسانية بخصوص حماية الطواقم الطبية، إذ يواصل استهدافه للكوادر الطبية.
وكانت وزارة الصحة، أعنلت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر.
يتبع...
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