الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويعتقل 35 مواطنا في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقال 35 مواطنا من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في البطن، والثاني في القدم والعشرات بالاختناق، جراء المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة الشيوخ، حيث نُقلا إلى المستشفى، ووُصفت إصابتاهما بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد موسى حلايقة، وأحمد عبد ربه حلايقة،

بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 14 مواطنا بينهم أشقاء وهم: إياد شبانة التميمي، ومحمد رزق الجعبري، ومصعب أبو شخيدم، وجلال يغمور، وعمرو عبيد، ولؤي الهشلمون، وزيد أكرم القواسمة، ومحمد علي القواسمة، وسعيد القواسمة، والشقيقان أمين وإيهاب القواسمة، والشقيقان أحمد ومحمود العويوي، وعلي دوفش، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عدنان محمود الطل، ومحمد إسماعيل الطل، ونبيل هاشم قيسية، وعلاء محمود حرب قيسية، ويحيى عاطف البطاط، ووليد ماجد العدرة، وسعد محمد محمود خضيرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وهم: أحمد عيسى الشلالدة، وياسر يوسف الشلالدة، ومحمد عاطف الشلالدة، وعزات الشلالدة، وفهيم عبد الرحيم الشلالدة، ونادي طعمة الشلالدة، ومحمد يونس كوازبة، وزوادة الشلالدة ونجله همام، والأشقاء أسامة وحمزة وعبادة حكيم الشلالدة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند كل مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.