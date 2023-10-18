الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويعتقل 35 مواطنا في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقال 35 مواطنا من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في البطن، والثاني في القدم والعشرات بالاختناق، جراء المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة الشيوخ، حيث نُقلا إلى المستشفى، ووُصفت إصابتاهما بالمستقرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد موسى حلايقة، وأحمد عبد ربه حلايقة،
بعد دهم منزلي ذويهما في البلدة وتفتيشهما.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 14 مواطنا بينهم أشقاء وهم: إياد شبانة التميمي، ومحمد رزق الجعبري، ومصعب أبو شخيدم، وجلال يغمور، وعمرو عبيد، ولؤي الهشلمون، وزيد أكرم القواسمة، ومحمد علي القواسمة، وسعيد القواسمة، والشقيقان أمين وإيهاب القواسمة، والشقيقان أحمد ومحمود العويوي، وعلي دوفش، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عدنان محمود الطل، ومحمد إسماعيل الطل، ونبيل هاشم قيسية، وعلاء محمود حرب قيسية، ويحيى عاطف البطاط، ووليد ماجد العدرة، وسعد محمد محمود خضيرات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وهم: أحمد عيسى الشلالدة، وياسر يوسف الشلالدة، ومحمد عاطف الشلالدة، وعزات الشلالدة، وفهيم عبد الرحيم الشلالدة، ونادي طعمة الشلالدة، ومحمد يونس كوازبة، وزوادة الشلالدة ونجله همام، والأشقاء أسامة وحمزة وعبادة حكيم الشلالدة.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند كل مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.
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