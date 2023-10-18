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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أدنى من معدلها السنوي

10/18/2023 8:16:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 24)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم السبت فيبقى يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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