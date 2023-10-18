حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أدنى من معدلها السنوي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 24)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
أما يوم السبت فيبقى يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً نهاراً وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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