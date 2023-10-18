المتحدث باسم الاحتلال يقدم عرضاً مسرحياً سخيفاً يدعي فيه أن صاروخا للمقاومة هو من أصاب المستشفى المعمداني

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قدام المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، عرضاً مسرحياً سخيفاً إدّعى فيه أن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤول عن قصف المستشفى المعمداني بغزة، مساء أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن إرتقاء أكثر من 500 شهيد.

وأقرّ هغاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأنه قصف مرآب مستشفى المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، معلنا في الوقت نفسه عن بدء تحقيق بشأن قصف المستشفى الذي استشهد فيه أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.

وأضاف:" نظام راداراتنا أظهر وجود رشقات صاروخية من غزة".

وتابع:" لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفا جويا تسبب في انفجار المستشفى".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن توجيه الاتهام نحوها لن يعفي العدو من مسؤوليته عن المجزرة، مؤكدا أنها إتهامات باطلة والمقاومة لا تستخدم المنشآت العامة مراكز عسكرية,

وأضافت الجهاد في تصريح مقتضب،“العدو يبرر من خلال الأكاذيب استهدافه للمشافي بهدف التنصل من المسؤولية عن جريمته”.

وتابع:" مستشفى المعمداني وغيره في غزة تلقى أمام مرأى العالم تهديدات علنية بالإخلاء تحت طائلة القصف"،

مؤكدا أن“تضارب روايات العدو يكشف كذبه وما يردده على وسائل الإعلام محض فبركة وافتراء”.

وأضاف:" محاولات العدو التنصل من مسؤوليته عن جرائمه معروفة وتشبه مزاعمه بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة".

هذا وارتكب جيش الاحتلال مساء أمس، مجزرة بشعه في إستهدافه للمستشفى الأهلي المعمداني، والتي أسفرت عن إستشهاد أكثر من 500 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء.