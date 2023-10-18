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اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن غزة

10/18/2023 8:16:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء لمناقشة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن الاجتماع سيعقد في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي لنيويورك. كما ذكر البيان أن مشروع قرار البرازيل الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة سيطرح للتصويت في الجلسة التي ستكون مفتوحة.


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