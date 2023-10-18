اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن غزة

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن غزة
التاريخ
10/18/2023 8:16:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء لمناقشة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن الاجتماع سيعقد في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي لنيويورك. كما ذكر البيان أن مشروع قرار البرازيل الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة سيطرح للتصويت في الجلسة التي ستكون مفتوحة.
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