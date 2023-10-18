إدانة عربية ودولية واسعة لمجزرة المعمداني

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- أدانت دول عربية وإسلامية، ومنظمات عربية ودولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، والتي أدت لمئات الشهداء والجرحى.

الجامعة العربية تنكس الأعلام لثلاثة أيام

أعلنت جامعة الدول العربية، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى المعمداني في غزة.

"التعاون الإسلامي" تدين المجزرة وتعتبرها إرهاب دولة منظم

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.

وحمل الأمين العام، الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

استنكر البرلمان العربي، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة باستهداف المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان صحفي، قصف واستهداف المستشفيات انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالباً بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

السعودية تدين جريمة المعمداني وتدعو المجتمع الدولي للتخلي عن إزدواجية المعايير

أدانت المملكة العربية السعودية، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى ارتقاء المئات من المدنيين، من بينهم أطفال.

وأكدت المملكة العربية السعودية رفضها بشكلٍ قاطع لهذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، وعبرت عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وقالت الخارجية السعودية إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

العاهل الأردني يدين المجزرة ويعتبرها جريمة حرب نكراء

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى "المعمداني" في غزة.

واعتبر الملك عبد الله الثاني، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذر من "أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معربا عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

مصر تدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في غزة.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

تركيا تستنكر الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة

استنكرت تركيا، القصف الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء مئات المدنيين.

وأكدت الخارجية التركية في بيان صحفي، أن "تركيا تستنكر بأشد العبارات الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة، معربة عن غضبها لما خلفة الهجوم من مئات القتلى والمصابين".

قطر تدين مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة: جريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل

أدانت دولة قطر، قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، واعتبرته "مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن "توسّع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

وحذّرت في هذا السياق من أن "تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسّع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار".

الخارجية اللبنانية تدين مجزرة المعمداني وتدعو لتدخل دولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بعد تعرضه للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية اللبنانية: "مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".

عُمان: استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني جريمة حرب وإبادة

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء مئات المدنيين.

وقالت الخارجية العمانية في بيان صحفي، إن هذا الأمر يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.

"الصحة العالمية" تدين استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتوفير الحماية الفورية للمدنيين

أدانت منظمة الصحة العالمية "الضربة القاتلة" التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في قطاع غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اليوم الأربعاء هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الإنسانية.

وجاء في المذكرة التي أصدرها رئيس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص إن الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تُنكس حدادا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في قطاع غزة: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي. هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء."

بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لمجازر الاحتلال بحقه.

البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، جددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.

وأكدت دعم مملكة البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف التصعيد، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة جريمة ضد الإنسانية

أدانت اليمن، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء المئات من الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

باكستان: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره

أدانت باكستان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا.

واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

الكويت تدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني وتدعو لوقفة دولية لإيقاف هذه الجرائم الوحشية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى ارتقاء المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

وجددت التأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

المغرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت المملكة المغربية، بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.

وأضافت أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف التصعيد بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من الاحتقان.

أردوغان يدعو الإنسانية جمعاء لاتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الليلة، الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية".

وأضاف: "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

وينسلاند يدين "الهجوم المروع" على المستشفى المعمداني

أعرب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن إدانته "الهجوم المروع" على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقال في تصريح له، إن "الهجمات على المدنيين مرفوضة، ومرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن".

الأمم المتحدة: المستشفيات ليست هدفا

ونشرت الأمم المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات أكدت فيها أن المستشفيات ليست هدفا، وأن المدارس والعاملون الصحيون والعاملون في المجال الإنساني والمدنيون والأطفال والرضع ليسوا أهدافا.

المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يندد بـمجزرة مستشفى المعمداني

ندّد المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مساء الثلاثاء المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وقال تورك في بيان إن "الكلام يعجز عن التعبير. هذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه. مرة جديدة (يصاب) الأشخاص الأكثر ضعفًا. هذا أمر مرفوض تمامًا".

وأشار تورك إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين بعد ظهر الثلاثاء، في "قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين، والتي كانت بمثابة مأوى لنحو 4000 نازح".

وأضاف أن "المستشفيات مقدسة، ويجب حمايتها بأي ثمن".

وتابع: "لا نعرف حتى الآن الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".

ودعا جميع الدول ذات النفوذ إلى أن "تفعل كل ما في وسعها لوضع حد لهذه الحالة المروعة"، مؤكدًا وجوب "حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين عن المذبحة".

مجلس الكنائس العالمي: قصف المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

قال مجلس الكنائس العالمي إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، يرقى إلى العقاب الجماعي وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأشار المجلس في بيان صدر عن أمينه العام القس جيري بيلاي، الليلة، إلى أن الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم لجأوا إلى المستشفى، الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مؤكدًا أن "الهجوم الإسرائيلي على المستشفى يتعارض مع كل ما تطلبه منا قيمنا التوحيدية، أي الدفاع عن العدالة وصنع السلام وحماية الكرامة الإنسانية لجميع بني البشر".

وأضاف أن "الهجوم لا معنى له، لأنه كان موجها ضد مستشفى وممتلكات الكنيسة والمرضى والعائلات التي كانت تبحث عن ملجأ من القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه".

الكنيسة الأنجليكانية في القدس: مجزرة مستشفى المعمداني "جريمة ضد الإنسانية"

أدانت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في القدس، هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي، على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، واصفة ذلك بالجريمة ضد الإنسانية.

وقالت الكنيسة، في بيان صدر عنها، الليلة، إنه بالتزامن مع يوم الصوم والصلاة من أجل السلام، الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة، الذي يتبع للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، لهجوم وحشي.

وأضافت أن "المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة".

وتابع: "لقد لبينا نداء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، الذي ناشد بحماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء. ومن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة".

وقالت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية إن "الدمار الذي شهدناه، إلى جانب الاستهداف المدنس للكنيسة، يضرب جوهر الأخلاق الإنسانية"، مؤكدةً أن الهجوم الإسرائيلي "يستحق الإدانة والعقاب الدوليين".

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

الجزائر تدين هجوم الاحتلال على المستشفى المعمداني في غزة

أدانت الجزائر الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على

مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف البيان أن الجزائر "تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وأبسط القيم الإنسانية".

الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

وأضاف: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا الرافض لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

وبيّن البديوي، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس المفوضية الافريقية: قصف المستشفى الأهلي في غزة جريمة حرب إسرائيلية

اتّهم رئيس مفوّضية الاتّحاد الافريقي موسى فكي محمد، إسرائيل بارتكاب جريمة حرب، بعد قصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقال فكي "لا توجد كلمات تعبّر بشكل كاف عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة، ممّا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص".

وأكد أنّ "استهداف مستشفى يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي هو جريمة حرب".



