إدانة عربية ودولية واسعة لمجزرة المعمداني

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- Palestine News Network )
عواصم/PNN- أدانت دول عربية وإسلامية، ومنظمات عربية ودولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، والتي أدت لمئات الشهداء والجرحى.
الجامعة العربية تنكس الأعلام لثلاثة أيام
أعلنت جامعة الدول العربية، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى المعمداني في غزة.
"التعاون الإسلامي" تدين المجزرة وتعتبرها إرهاب دولة منظم
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
وحمل الأمين العام، الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني.
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
استنكر البرلمان العربي، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة باستهداف المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة.
واعتبر البرلمان العربي في بيان صحفي، قصف واستهداف المستشفيات انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالباً بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
السعودية تدين جريمة المعمداني وتدعو المجتمع الدولي للتخلي عن إزدواجية المعايير
أدانت المملكة العربية السعودية، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى ارتقاء المئات من المدنيين، من بينهم أطفال.
وأكدت المملكة العربية السعودية رفضها بشكلٍ قاطع لهذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، وعبرت عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.
وقالت الخارجية السعودية إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
العاهل الأردني يدين المجزرة ويعتبرها جريمة حرب نكراء
عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى "المعمداني" في غزة.
واعتبر الملك عبد الله الثاني، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحذر من "أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معربا عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
مصر تدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في غزة.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
تركيا تستنكر الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة
استنكرت تركيا، القصف الإسرائيلي الوحشي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء مئات المدنيين.
وأكدت الخارجية التركية في بيان صحفي، أن "تركيا تستنكر بأشد العبارات الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة، معربة عن غضبها لما خلفة الهجوم من مئات القتلى والمصابين".
قطر تدين مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة: جريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل
أدانت دولة قطر، قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، واعتبرته "مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن "توسّع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".
وحذّرت في هذا السياق من أن "تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسّع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار".
الخارجية اللبنانية تدين مجزرة المعمداني وتدعو لتدخل دولي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بعد تعرضه للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الخارجية اللبنانية: "مرة جديدة تضرب إسرائيل بعرض الحائط القانون الدولي، وترتكب جريمة حرب ضد الانسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة".
عُمان: استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني جريمة حرب وإبادة
أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء مئات المدنيين.
وقالت الخارجية العمانية في بيان صحفي، إن هذا الأمر يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.
"الصحة العالمية" تدين استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتوفير الحماية الفورية للمدنيين
أدانت منظمة الصحة العالمية "الضربة القاتلة" التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في قطاع غزة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".
لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اليوم الأربعاء هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الإنسانية.
وجاء في المذكرة التي أصدرها رئيس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص إن الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تُنكس حدادا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في قطاع غزة: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي. هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء."
بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الأربعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لمجازر الاحتلال بحقه.
البحرين تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة
استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، جددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
وأكدت دعم مملكة البحرين لأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه التهدئة ووقف التصعيد، وإحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة جريمة ضد الإنسانية
أدانت اليمن، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء المئات من الضحايا الفلسطينيين.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
باكستان: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره
أدانت باكستان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا.
واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.
الكويت تدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني وتدعو لوقفة دولية لإيقاف هذه الجرائم الوحشية
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى ارتقاء المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.
وجددت التأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.
المغرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة
أدانت المملكة المغربية، بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.
وأضافت أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف التصعيد بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من الاحتقان.
أردوغان يدعو الإنسانية جمعاء لاتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في غزة
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الليلة، الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.
وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية".
وأضاف: "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".
وينسلاند يدين "الهجوم المروع" على المستشفى المعمداني
أعرب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن إدانته "الهجوم المروع" على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وقال في تصريح له، إن "الهجمات على المدنيين مرفوضة، ومرافق الصحة وأفرادها يتمتعون بحماية خاصة وفق القانون الإنساني الدولي".
وشدد على أنه "لا يمكن أن يواصل المدنيون دفع الثمن".
الأمم المتحدة: المستشفيات ليست هدفا
ونشرت الأمم المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات أكدت فيها أن المستشفيات ليست هدفا، وأن المدارس والعاملون الصحيون والعاملون في المجال الإنساني والمدنيون والأطفال والرضع ليسوا أهدافا.
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يندد بـمجزرة مستشفى المعمداني
ندّد المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مساء الثلاثاء المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وقال تورك في بيان إن "الكلام يعجز عن التعبير. هذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروّعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه. مرة جديدة (يصاب) الأشخاص الأكثر ضعفًا. هذا أمر مرفوض تمامًا".
وأشار تورك إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين بعد ظهر الثلاثاء، في "قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين، والتي كانت بمثابة مأوى لنحو 4000 نازح".
وأضاف أن "المستشفيات مقدسة، ويجب حمايتها بأي ثمن".
وتابع: "لا نعرف حتى الآن الحجم الكامل لهذه المذبحة، لكن الأمر الواضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور".
ودعا جميع الدول ذات النفوذ إلى أن "تفعل كل ما في وسعها لوضع حد لهذه الحالة المروعة"، مؤكدًا وجوب "حماية المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين عن المذبحة".
مجلس الكنائس العالمي: قصف المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب
قال مجلس الكنائس العالمي إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، يرقى إلى العقاب الجماعي وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأشار المجلس في بيان صدر عن أمينه العام القس جيري بيلاي، الليلة، إلى أن الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم لجأوا إلى المستشفى، الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مؤكدًا أن "الهجوم الإسرائيلي على المستشفى يتعارض مع كل ما تطلبه منا قيمنا التوحيدية، أي الدفاع عن العدالة وصنع السلام وحماية الكرامة الإنسانية لجميع بني البشر".
وأضاف أن "الهجوم لا معنى له، لأنه كان موجها ضد مستشفى وممتلكات الكنيسة والمرضى والعائلات التي كانت تبحث عن ملجأ من القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه".
الكنيسة الأنجليكانية في القدس: مجزرة مستشفى المعمداني "جريمة ضد الإنسانية"
أدانت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في القدس، هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي، على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، واصفة ذلك بالجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الكنيسة، في بيان صدر عنها، الليلة، إنه بالتزامن مع يوم الصوم والصلاة من أجل السلام، الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة، الذي يتبع للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، لهجوم وحشي.
وأضافت أن "المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة".
وتابع: "لقد لبينا نداء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، الذي ناشد بحماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء. ومن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة".
وقالت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية إن "الدمار الذي شهدناه، إلى جانب الاستهداف المدنس للكنيسة، يضرب جوهر الأخلاق الإنسانية"، مؤكدةً أن الهجوم الإسرائيلي "يستحق الإدانة والعقاب الدوليين".
الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني.
وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
الجزائر تدين هجوم الاحتلال على المستشفى المعمداني في غزة
أدانت الجزائر الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على
مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأضاف البيان أن الجزائر "تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وأبسط القيم الإنسانية".
الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".
وأضاف: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية"، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا الرافض لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
وبيّن البديوي، أن الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة.
ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المفوضية الافريقية: قصف المستشفى الأهلي في غزة جريمة حرب إسرائيلية
اتّهم رئيس مفوّضية الاتّحاد الافريقي موسى فكي محمد، إسرائيل بارتكاب جريمة حرب، بعد قصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وقال فكي "لا توجد كلمات تعبّر بشكل كاف عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة، ممّا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص".
وأكد أنّ "استهداف مستشفى يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي هو جريمة حرب".
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