البيت الأبيض: بايدن سيطرح“أسئلة صعبة” على نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- سيطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أسئلة صعبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما، اليوم الأربعاء، في أعقاب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، حسبما أفاد البيت الأبيض الثلاثاء.

وغادر بايدن إلى تل أبيب يوم الثلاثاء، وسيجتمع أولاً مع نتنياهو في اجتماع ثنائي صغير، سيتم توسيعه بعد ذلك ليشمل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي للصحافيين في طريقه إلى تل أبيب: "سوف يطرح بعض الأسئلة الصعبة".

وأضاف "سوف يسألهم كصديق، كصديق حقيقي لإسرائيل".

ويعتزم بايدن أن يناقش مع الإسرائيليين الوضع على الأرض وأهدافهم ونواياهم والحاجة إلى ردع أي جهة أو دولة أو جماعة من توسيع الصراع، وفقاً لموقع“ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وبحسب ما ورد، يريد بايدن، ايضاً، أن يسأل نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي عن احتياجاتهم من منظور أمني بينما يدرس البيت الأبيض حزمة مساعدات لإسرائيل ليطلب من الكونغرس إقرارها.

وسيناقش بايدن، أيضًا، مسألة الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس، ومن بينهم بعض المواطنين الأمريكيين، وكيفية معالجة الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح كيربي :"بالأسئلة الصعبة لا أقصد التهديد أو الخصومة بأي شكل من الأشكال".

وقال كيربي:“إنها مجرد أسئلة صعبة قد يطرحها صديق جيد لإسرائيل حول الاتجاه الذي يعتقدون أنهم يتجهون إليه، وما هي خططهم للمضي قدمًا”.

وتحدث بايدن مع نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في أعقاب المجزرة، وقال كيربي إنه“من المهم” أن يتحدث بايدن مباشرة مع نتنياهو، لكنه لم يوضح ما إذا كان رئيس الوزراء ذكر موقف إسرائيل الحالي بأنهم ليسوا مسؤولين عنه في المكالمة.

وقال كيربي: "نحن ندرك بالتأكيد أنهم يشعرون بقوة أن هذا لم يكن بسببهم".

وألغى بايدن رحلته إلى الأردن قبل أن يغادر الولايات المتحدة مساء الثلاثاء مع اندلاع الاحتجاجات في الشرق الأوسط بعد المجزرة، التي وقعت في مستشفى في غزة.

وشدد كيربي على أن قرار عدم زيارة الأردن تم اتخاذه“بطريقة متبادلة” مع عبد الله، واتفقا على أن الآن ليس وقت اللقاء بينما يبدأ الملك الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن سيجتمع أثناء وجوده في تل أبيب يوم الأربعاء مع ما وصفهم بـ المستجيبين الإسرائيليين الأوائل بعد اجتماعه مع نتنياهو لمناقشة جهود الرد بعد الهجمات التي نفذتها حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيلتقي بعد ذلك ببعض عائلات القتلى من الإسرائيليين وبعض العائلات“التي ما زالت لا تعرف مصير أفرادها”.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات في وقت لاحق، اليوم الأربعاء ويلتقي أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

