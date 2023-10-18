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المستشار الألماني يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة

10/18/2023 8:16:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيتلحم/PNN- دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إجراء تحقيق شامل في انفجار مستشفى المعمداني في غزة الذي أودى بحياة المئات.

وقال شولتس على موقع "إكس" إنه أصيب بالفزع من صور الانفجار، "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

ومن المتوقع أن يصل شولتس إلى مصر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب زيارته لإسرائيل.

وكان شولتس، أمس الثلاثاء، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وقال إنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضًا.


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