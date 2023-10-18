الجيل المقبل من فورد إيفرست يضع السلامة في مقدّمة الأولويات

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- Hkstrategies) الرياض، 18 أكتوبر 2023: صُمّمت تقنيات مساعدة السائق وأنظمة السلامة في الجيل المقبل من فورد إيفرست لمساعدة السائقين وأفراد عائلاتهم على استكشاف وجهاتهم بثقة تامة، سواء كانت الرحلة على الطرقات الوعرة، أو جولة داخل المدينة.
ويقدّم هذا الطراز تقنيات جديدة تعمل مع أدوات مساعدة السائق الحالية والمحسّنة بهدف توفير مستوى أعلى من الأمان عند مقارنته بالطرازات السابقة، بدءاً من خلية الأمان القوية جداً، وحتى تقنيات مساعدة السائق وأنظمة الاستشعار الذكية.
وقال ستيفان سيمان، مهندس تقنيات مساعدة السائق في مجموعة الأسواق الدولية لدى شركة فورد: "بناء على استطلاع آراء السائقين، خرجنا بنتيجة مفادها أنّ السلامة على الطريق تأتي في صدارة اهتماماتهم. لقد أتاح الجيل المقبل من فورد إيفرست فرصة سانحة لدراسة السبل التي يمكننا اتباعها للمساعدة في الحفاظ على سلامة السائقين ومرافقيهم بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة."
المزيد من تقنيات مساعدة السائق 1,2
تم تصميم مجموعة تقنيات مساعدة السائق في الجيل المقبل من فورد إيفرست لتقليل الضغط النفسي الذي قد ينتاب السائق أثناء القيادة، ومساعدته في التركيز على الطريق بصورة دائمة.
نظام معلومات النقاط العمياء، بالتضافر مع صوت التحذير من حركة المرور العابرة وتغطية المقطورة3، يوفّر الحماية للسيارة والمقطورة خلفها، وذلك عبر استخدام المجسّات المدمجة في المصابيح الخلفية. ويمكن لهذا النظام تنبيه السائق عند اكتشاف سيارة في مسار مجاور ضمن النقطة العمياء، لمساعدته على تجنب الاصطدامات عند الانتقال من مسار إلى آخر. وإذا كان يجرّ مقطورة خلفه، يمكن ضبط النظام ليغطي طول المقطورة بالكامل، خاصة وأنه يدعم المقطورات التي يصل عرضها إلى 2.4 متر ويبلغ طولها 10 أمتار. ويسمح النظام ذاته للسائق أيضاً ببرمجة أبعاد المقطورة للقيام بضبط الإعدادات بسرعة. ويتولى النظام إعادة الضبط بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات ليتناسب مع المقطورة، وبالتالي يكون قادراً على التقاط حركة المركبات التي تسير في النقاط غير المرئية على جانبي السيارة بشكل أسرع.
وتأتي الوحدة الكهربائية للتحكم بفرامل المقطورة4 مدمجة بالكامل في لوحة العدادات وكمبيوتر السيارة، ما يعني الاستغناء تماماً عن شراء الوحدات الضخمة المخصصة لهذا الغرض من السوق. ويضمن النظام فرملة سلسة وفعالة للمقطورة من خلال تشغيل مكابحها الكهربائية، وتعمل بقوة متناسبة تعتمد على ضغط مكابح السيارة، كما يسمح للسائق بالتدخل يدوياً.
ويستطيع نظام المساعدة على الرجوع للخلف اكتشاف أي جسم ثابت وأي مركبة عابرة، إضافة إلى المشاة أو راكبي الدراجات خلفها، ثم يصدر تحذيراً عند رصد أي حركة مع توضيح اتجاهها. ويمكن لهذا النظام أن يوقف السيارة تماماً إذا لم يتصرف السائق في الوقت المناسب.
وتبعاً لطراز السيارة، تأتي إيفرست مزودة بنظام فورد للتحكم الذاتي في سرعة السير المتوائم مع التوقف والانطلاق والتركيز على المسار1,2، والذي يتيح للسائق الحفاظ على السرعة والمسافة المحددة مسبقاً من السيارات أمامه، كما يمكنه إيقاف السيارة تماماً إذا لزم الأمر. ويستطيع نظام التركيز على المسار اكتشاف العلامات الموجودة على جانبي المسار، والمساعدة في إبقاء السيارة في وسطه.
وتم تصميم نظام الحفاظ على المسار والكشف عن حافة الطريق5 ليتم استخدامه على الطرقات خارج المدن بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة، ويستخدم كاميرا الرؤية الواسعة من إيفرست الموجودة أسفل مرآة الرؤية الخلفية، لتقوم بمراقبة حواف الطريق على بعد 50 متراً أمام السيارة. وعندما يصبح الطريق الممهد حافة ناعمة، أو كتفاً صلباً من الحصى أو العشب، يوفر النظام مستوى لطيفاً من الدعم، لتوجيه السيارة على النحو الأمثل والحيلولة دون انزلاقها عن الطريق.
ويستخدم نظام المساعدة قبل الاصطدام مع التقاطع6 تقنية الكاميرا للكشف عن الاصطدام المحتمل مع المركبات أو المشاة أو راكبي الدراجات مباشرة أمام السيارة، ثم يصدر تنبيهاً للسائق. وإذا لم يكن رد فعل السائق كافياً، سيجري تفعيل فرامل الطوارئ التلقائية مسبقاً، وزيادة حساسية مساعد الفرامل، لضمان الاستجابة الكاملة عند استخدام الفرامل. وإذا لم يستجب النظام وكان الاصطدام وشيكاً، يمكن للنظام استخدام الفرامل تلقائياً لتجنب الاصطدام أو التقليل من شدته. ويتمتع نظام فرامل الطوارئ التلقائية أيضاً بالقدرة على دعم الكبح في حالات الطوارئ عند التقاطع.
ويستخدم نظام المساعدة في التوجيه لتفادي الاصطدام7 كاميرا الرؤية الواسعة ذاتها، إضافة إلى تقنية مجسات الرادار المستخدمة في نظام المساعدة قبل الاصطدام ونظام فرامل الطوارئ التلقائية للمساعدة في تجنب الاصطدامات. وإذا كانت هناك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الموجودة أمامك، وفي حالة تعذر تجنب الاصطدام عن طريق الفرامل وحدها، قد يتدخل نظام المساعدة في التوجيه لتفادي الاصطدام لمساعدة السائق على توجيه سيارته بأقل جهد مطلوب، وذلك من خلال توفير الدعم الإضافي للتوجيه.
ويساعد نظام المساعدة على الرجوع للخلف السائقين على الرجوع في المواقف المخصصة للسيارات، وغيرها من الأماكن الضيقة، وذلك من خلال إصدار تحذيرات مسموعة ومرئية. ويمكنه أيضاً اكتشاف أي جسم خلف السيارة، مثل عبور مركبة أو راكب دراجة أو أحد المشاة. ويمكن للنظام نفسه أيضاً إيقاف إيفرست تماماً، إذا لم يتفاعل السائق في الوقت المناسب.
وبما أن عملية ركن السيارة قد تكون مرهقة للبعض، تبرز أهمية وجود نظام المساعدة في الاصطفاف الفعال8، لقدرته على توجيه إيفرست إلى مناطق متوازية أو متعامدة بضغطة زر واحدة. وهنا تتدخل المجسات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية لاكتشاف المساحة الموازية لركن السيارة بطريقة مناسبة، وتوجيهها بشكل مستقل في المكان، مع الاهتمام بمختلف المهام والعناصر الأخرى، بما في ذلك التوجيه ودواسة الوقود وناقل الحركة والمكابح. ويمكن للسائق أن يتولي زمام الأمور بنفسه في أي وقت عن طريق الضغط على المكابح أو رفع إصبعه عن زر النظام. ويستطيع النظام ذاته أيضاً إخراجك من أماكن ركن السيارة الموازية. وكل ما يتعين عليك القيام به تفعيل النظام واختيار الوضع المحايد (N)، ليتولى النظام كافة المهام الأخرى. وعندما يقود النظام السيارة إلى موضع يمكن فيه الخروج من مكان ركن السيارة بحركة للأمام، تظهر رسالة تطلب منك التحكم الكامل في السيارة. وبفضل وجود كاميرا تغطي زاوية 360 درجة، وكاميرا خلفية، ومجسّات أمامية وخلفية لركن السيارة، فإن الجيل المقبل من فورد إيفرست يغطي مختلف احتياجاتك.
ويستخدم نظام الفرملة بعد الاصطدام الفرامل بعد الاصطدام للحد من تأثير الحوادث الثانوية. ويعمل النظام تلقائياً بضغط معتدل على الفرامل عند اكتشاف تصادم أولي، ما يساعد في تقليل احتمال حدوث تصادم ثانوي أو إصابة الركاب أو تعرض السيارة للتلف.
وتشتمل أنظمة حماية الركاب على أحزمة الأمان للسائق والراكب الأمامي والصف الثاني من المقاعد، إضافة إلى ست وسائد هوائية تتراوح بين الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، وواحدة مخصصة لركبة السائق، وأخرى جانبية تغطي الصفوف الثلاثة، وتم إدخال وسائد هوائية جديدة في الجانب البعيد من إيفرست، كما توجد أخرى بين المقاعد الأمامية لتوفير حماية إضافية بين ركاب المقعد الأمامي في حالة حدوث تصادم جانبي.
واختتم سيمان حديثه بالقول: "لقد ركز فريقنا على تحقيق هدف في غاية الأهمية، وهو أن تكون هذه السيارة الطراز الأكثر أماناً بين المركبات التي طورناها حتى الآن. ونقصد بذلك مختلف أجزائها، بما في ذلك الهيكل والشاسيه الأقوى، وحتى تقنيات السلامة الجديدة والمبتكرة. وبذلك، تم تجهيز الجيل المقبل من فورد إيفرست للتقليل الضغط الذي يقع على كاهل السائق في أثناء القيادة، ومساعدته على تركيز انتباهه طوال الرحلة."
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