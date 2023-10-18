المصادقة على قانون الطوارئ في السجون الإسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اعلان حالة الطوارئ في السجون، ما يسمح باحتجاز أعداد كبيرة في السجون خلافاً للمعمول به سابقاً.



وذكرت القناة السابعة العبرية ان القانون يسمح لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وبتوصية من مفوضة مصلحة السجون وبموافقة رئيس الحكومة ووزير الجيش، بالإعلان عن حالة الطوارئ في السجون.



وفي هذا الاطار سيكون بالإمكان إيواء عدد كبير من الأسرى في الأقسام والغرف وتقليص المساحة المتاحة لكل أسير وتبييت أسرى على الأرض بدلاً من الأسرة وذلك بهدف افساح المجال لجلب أسرى آخرين.



ووفقاً للجهات الأمنية الإسرائيلية فمن المتوقع استيعاب أعداد كبيرة من الاسرى خلال الفترة المقبلة على خلفية الحرب على قطاع غزة وكذلك حملات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث يسري القانون لمدة 5 أيام وبالإمكان تمديده حتى 3 أشهر.

صفا