الأمم المتحدة: الاحتلال شن 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي شن 58 هجوما على مرافق طبية ورعاية صحية في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.



وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن هجمات الاحتلال أدت إلى استشهاد 16 عاملاً في مجال الرعاية الصحية وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بـ26 مستشفى ومنشأة رعاية صحية أخرى، بما في ذلك 17 مستشفى و23 سيارة إسعاف.



وأشار البيان إلى أن 4 مرافق صحية وجميعها في شمال قطاع غزة هي (بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدرة) لم تعد قادرة على العمل.

