إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول ((وكالة الصحافة الفرنسية))، اليوم (الأربعاء)، متحدّثة عن ازدياد ((التهديدات الإرهابية)) على حد قولها لرعاياها في الخارج .
وأوضحت القنصلية: ((رفعت حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا للمستوى الرابع، وهو الأعلى)).
وتوازيا، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي من أنه ((في ضوء التصاعد المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج ، يجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا مغادرتها بأسرع وقت ممكن)).
الشرق الاوسط
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