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إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

10/18/2023 8:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول ((وكالة الصحافة الفرنسية))، اليوم (الأربعاء)، متحدّثة عن ازدياد ((التهديدات الإرهابية)) على حد قولها لرعاياها في الخارج .
وأوضحت القنصلية: ((رفعت حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا للمستوى الرابع، وهو الأعلى)).
وتوازيا، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي من أنه ((في ضوء التصاعد المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج ، يجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا مغادرتها بأسرع وقت ممكن)).

الشرق الاوسط

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