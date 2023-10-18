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مسيرة للمحامين في إربد تنديداً بالعدوان على غزة

10/18/2023 8:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت الفعاليات النقابية والشعبية وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة اربد، اليوم الأربعاء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدا بمجازر الاحتلال وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتقى على إثرها أكثر من 500 شهيد.


وجاء الاعتصام بعد مسيرة شارك بها المحامون من أمام قصر العدل باتجاه مجمع النقابات المهنية.
وندد المشاركون بدعم الولايات المتحدة قتل الأبرياء في غزة والانحياز الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني.

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