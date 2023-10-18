مسيرة للمحامين في إربد تنديداً بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت الفعاليات النقابية والشعبية وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة اربد، اليوم الأربعاء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدا بمجازر الاحتلال وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتقى على إثرها أكثر من 500 شهيد.
وجاء الاعتصام بعد مسيرة شارك بها المحامون من أمام قصر العدل باتجاه مجمع النقابات المهنية.
وندد المشاركون بدعم الولايات المتحدة قتل الأبرياء في غزة والانحياز الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني.
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