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إضراب محال تجارية في عمّان تضامناً مع غزة - صور

10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت عشرات المحالّ التجارية أبوابها في العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.
وعلق التجار لوحات على أبواب المحال التجارية، مكتوباً عليها "متضامن مع فلسطين".














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