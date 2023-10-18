إضراب محال تجارية في عمّان تضامناً مع غزة - صور

إضراب محال تجارية في عمّان تضامناً مع غزة - صور
التاريخ
10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت عشرات المحالّ التجارية أبوابها في العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.
وعلق التجار لوحات على أبواب المحال التجارية، مكتوباً عليها "متضامن مع فلسطين".
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