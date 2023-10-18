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وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة

10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.


وأضاف خلال قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة أن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في اليوم السابق وقالت إنه تحذير.


ونوه أن تصريحات إسرائيل بشأن غزة تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته مشيرا أنه كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي.


وتبع" إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة وشردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم".


وختم " هذه الحرب العدوانية تعيد صياغة ما تعارف عليه العالم من قوانين وسيكون لها عواقب عالمية ويجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي"


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