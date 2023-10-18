السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر
التاريخ
10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء في غزة.
وقرر الرئيس المصري الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
RT
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