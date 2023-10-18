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السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء في غزة.
وقرر الرئيس المصري الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

RT

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