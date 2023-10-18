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الاحتلال يعتقل مقدسيا من أم طوبا

10/18/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقدسيا بحجة نشره منشورات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر في قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قتيبة بدر أبو طير على خلفية منشورات منددة بالاحتلال وبجرائمه في قطاع غزة.
وقال نشطاء فلسطينيون، إن قوات الاحتلال وجهت اتهامات إلى 35 ناشطا من القدس تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة بحجة النشر ضد الاحتلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفا

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