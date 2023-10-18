الاحتلال يعتقل مقدسيا من أم طوبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقدسيا بحجة نشره منشورات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر في قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قتيبة بدر أبو طير على خلفية منشورات منددة بالاحتلال وبجرائمه في قطاع غزة.
وقال نشطاء فلسطينيون، إن قوات الاحتلال وجهت اتهامات إلى 35 ناشطا من القدس تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة بحجة النشر ضد الاحتلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفا
MENAFN18102023000208011052ID1107264393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.