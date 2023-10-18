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الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

10/18/2023 8:13:13 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الأمير الحسن بن طلال على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى، قائلا، "في غزة هاشم حيث ضريح جدي هاشم بن عبد مناف تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين".
وأضاف، الأمير الحسن، أنه رغم أن المستشفى الأهلي المعمداني "ملاذ السلام" يحمل كل الصفات الدينية والإنسانية والتاريخية إلا أن هذه الأسباب مجتمعة لم تحمهِ من الأعمال الإجرامية.
وختم في منشور عبر فيسبوك، "رحم الله شهداء غزة وأشفى جرحاهم وربط على قلوبهم بالسكينة والصبر والإيمان".
ونشر الأمير الحسن صورة توثق الدمار الذي لحق في مرافق المستشفى بعد قصفه والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد فلسطيني.

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