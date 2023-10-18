اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل مساعدات من مستودعاتها في الأردن لمصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إنها أرسلت فريقا طبيا وقافلة مساعدات من مستودعاتها في الأردن إلى مصر، حيث تنتظر السماح بإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح عند فتحه .



وتضم القافلة، بحسب بيان للجنة، 60 طنا من المساعدات، بما في ذلك المواد الطبية التي تحتوي على معدات طبية وخيوط جراحية وأدوات تعقيم وغيرها من الأدوات التي تساعد على القيام بالإسعافات اللازمة لإنقاذ الأرواح بالمحصلة.



وقال البيان إنه تم تعبئة قافلة تحمل 60 طنا من المساعدات، بما في ذلك المواد الطبية التي تمس الحاجة إليها، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى غزة،

وأشار إلى حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لإيصالها إلى المدنيين المحتاجين.



ويضم الفريق الطبي " أشخاص، بما في ذلك كبير الجراحين، وجراح العظام، وطبيب التخدير، وممرضة غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لدعم المستشفيات المكتظة في قطاع غزة للتعامل مع تدفق الجرحى