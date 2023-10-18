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التربية: تحويل مستحقات مسائي مدارس السوريين إلى البنوك

10/18/2023 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين المسائية (راتب شهري 8 + 9) للبنوك اليوم.

ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم غد الخميس.

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