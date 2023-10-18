التربية: تحويل مستحقات مسائي مدارس السوريين إلى البنوك

التربية: تحويل مستحقات مسائي مدارس السوريين إلى البنوك
التاريخ
10/18/2023 8:13:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين المسائية (راتب شهري 8 + 9) للبنوك اليوم.
ودعت الوزارة المعلمين إلى مراجعة البنوك المعتمدة لاستلام مستحقاتهم اعتبارا من يوم غد الخميس.
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