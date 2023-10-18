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صور- كتائب القسام تكشف هوية منفذي الهجوم البطولي قرب مستوطنة 'مرغليوت' والذين استشهدوا لاحقا

10/18/2023 8:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت كتائب القسام عن هوية وصور منفذي العملية البطولية التي وقعت قرب المستوطنة "مرغليوت" شمال فلسطين يوم السبت الماضي، والتي أدت فيما بعد إلى استشهادهم.
أعلنت الكتائب أن الشهداء يدعون أحمد أسامة عثمان وهم من مخيم عين الحلوة، ويحيى نايف عبد الرازق من نفس المخيم، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.
كانت كتائب القسام قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مقاتليها نفذوا عملية تفجير للسياج الحدودي "شمال فلسطين المحتلة" واستهدفوا نقطة مراقبة، ومن ثم تقدموا إلى منطقة قريبة من مستوطنة "مرغليوت"، حيث اشتبكوا مع جيش الاحتلال وألحقوا خسائر في صفوفه مساء السبت الماضي










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