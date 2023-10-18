صور- كتائب القسام تكشف هوية منفذي الهجوم البطولي قرب مستوطنة 'مرغليوت' والذين استشهدوا لاحقا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت كتائب القسام عن هوية وصور منفذي العملية البطولية التي وقعت قرب المستوطنة "مرغليوت" شمال فلسطين يوم السبت الماضي، والتي أدت فيما بعد إلى استشهادهم.
أعلنت الكتائب أن الشهداء يدعون أحمد أسامة عثمان وهم من مخيم عين الحلوة، ويحيى نايف عبد الرازق من نفس المخيم، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.
كانت كتائب القسام قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مقاتليها نفذوا عملية تفجير للسياج الحدودي "شمال فلسطين المحتلة" واستهدفوا نقطة مراقبة، ومن ثم تقدموا إلى منطقة قريبة من مستوطنة "مرغليوت"، حيث اشتبكوا مع جيش الاحتلال وألحقوا خسائر في صفوفه مساء السبت الماضي
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