وكالة الإمارات للفضاء تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران لبحث آخر المستجدات والتطورات

(MENAFN
- Hattlan Media) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أكتوبر 2023:
استضافت وكالة الإمارات للفضاء في مقرها، اجتماعاً موسعاً، للمجلس الاستشاري لمعرض دبي للطيران، الذي يعقد خلال الفترة بين 13 - 17 نوفمبر 2023 في مطار آل مكتوم الدولي /DWC/ بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، وذلك لبحث ومناقشة آخر المستجدات وتوقعات المشاركة حول المعرض.
وحضر الاجتماع المشترك، معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط، تركيا وأفريقيا، إلى جانب نخبة من الأعضاء البارزين في المجلس الاستشاري للمعرض.
وقالت معالي سارة الأميري، «في ظل التقدم التكنولوجي وبينما نتجه نحو الاستثمار في قطاع الفضاء والطيران، تسعى دولة الإمارات عبر نهجها المتفرد والرائد لتقديم جهود مميزة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بالقطاع الفضائي والاستثمار الكبير في البحث والتطوير، حيث نضع الابتكار والتطور التكنولوجي في صميم أولوياتنا، بهدف تحقيق القيادة العالمية وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي»، مضيفة «نعتمد على رؤى واستراتيجيات مستدامة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية وجهود التوطين في القطاع عبر حملة "اصنع في الإمارات" ومشروعاتنا الفضائية الرائدة».
وتابعت، «مع توجه الدولة نحو الاستثمار في استكشاف الفضاء، نعمل على تحويل تلك الفرص الفضائية إلى فرص استثمارية واعدة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي خلال معرض دبي للطيران، مع تقديم خدمات فضائية تجارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق». وتوجهت بالشكر إلى شركاء النجاح في المهمات والمبادرات الفضائية في قطاع الفضاء ومن بينهم مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «مبادلة» والياه سات، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات البحثية العالمية، مشيرةً إلى أهمية مساهماتهم المستمرة في دعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة في الفضاء.
من جانبه، قال سعادة سالم القبيسي، «إنَّ التنسيق المشترك يشكل عنصرًا حيويًا لضمان التفوق والتميز في هذه النسخة من معرض دبي للطيران؛ حيث يسهم الجمع بين الجهود وتوحيد الرؤى في خلق نتائج تفوق التوقعات». وتابع، «أن التواصل الفعّال والتعاون المشترك يضمنان تحقيق أهدافنا ورؤيتنا لتقديم تجربة متميزة للحضور والمشاركين في معرض دبي للطيران و لا سيما في جناح الفضاء».
وتطرق الاجتماع، إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات ورؤية وأهداف المعرض في تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات والمؤسسات الدولية، والاستثمار بشركات الفضاء الوطنية والدولية في الدولة، بما يدعم تحفيز التنمية المستدامة في قطاعي الفضاء والطيران، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني والنهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ناقش الاجتماع، مجهودات وكالة الإمارات للفضاء في الترويج لمعرض دبي للطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم نسخة متفردة هذا العام، إلى جانب خططها لإبراز المشاريع الوطنية الفضائية الحالية والمستقبلية، وتنظيم العديد ورش عمل التفاعلية مع خبراء من مجال الفضاء لتبادل المعرفة والتجارب خلال المعرض.
يذكر، أن دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مطار آل مكتوم الدولي (DWC)، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023. ويسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.
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