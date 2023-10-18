مساندة تحصل على تجديد ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي وتوسع خدماتها الأمنية

(MENAFN
- IHC)
أعلنت مساندة، الشركة السعودية الرائدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة، عن حصولها على تجديد ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي، مما يعزز من قدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائها في قطاع البترول والقطاع الصناعي وقطاع البنية التحتية الحساسة. ويتيح تجديد الترخيص لشركة مساندة توسيع محفظتها من الخدمات لتشمل مجموعة متكاملة من خدمات حلول إدارة المرافق، كما يعزز من مكانتها بوصفها شريكاً متكامل الخدمات في قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية.
وتمثل الهيئة العليا للأمن الصناعي الجهة المانحة للتراخيص والوكالة الوطنية المنظمة للمعايير المتعلقة بالأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت الصناعية والبنية التحتية الحساسة في المملكة. ويتعين على المتقدمين تحقيق المعايير الصارمة التي تشرف عليها إحدى الهيئات الحكومية المركزية في المملكة، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال المعمول بها. وتسعى الهيئة من خلال هذه المعايير الصارمة إلى توفير أعلى مستويات الحماية للمواطنين والأصول الهامة في المملكة.
وتوفر مساندة بفضل هذا الترخيص مجموعة أوسع من خدمات الأمن المصممة لتلبي متطلبات عملائها، لاسيما العاملين في قطاع البترول والقطاع الصناعي وقطاع البنية التحتية الحساسة. وتشتمل هذه الخدمات على وجود عناصر الأمن في مواقع العمل والإشراف على أنظمة المراقبة المتقدمة، وحلول التحكم في الوصول، وإدارة المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم استشارات أمنية شاملة. وتستفيد مساندة من تجاربها وخبراتها الواسعة في تقديم أعلى مستويات الحماية والأمان لعملائها في مختلف أنحاء المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حميد الشبرمي، مدير الأمن لدى مساندة لخدمات الأمن: "يمثل حصولنا على ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي لخدمات الأمن إنجازاً بارزاً يضاف إلى رصيد مساندة. ونحن سعداء بتوسيع مجموعة خدماتنا الأمنية التي تسهم بالارتقاء بقدرتنا على معالجة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها عملاؤنا. ويشير حصولنا على الترخيص إلى جهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز والتزامنا بريادة القطاع".
وأضاف: "تمثل مجموعتنا الموسعة من الخدمات الأمنية عاملاً رئيسياً في قطاع إدارة المرافق حيث تبرز مساندة بصفتها إحدى الشركات السعودية القليلة المتخصصة بتقديم خدمات متكاملة، والتي تشمل الخدمات الخفيفة والثقيلة والخدمات الخاصة بالمناطق الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات الحراسة الأمنية المرخصة من الهيئة العليا للأمن الصناعي. وتسهم منهجيتنا من الخدمات الشاملة في تمكين العملاء من حماية أصولهم وتخفيض المخاطر وضمان سلامة موظفيهم ومنشآتهم. كما تعتزم مساندة تقديم حلول أمنية شاملة ومخصصة تتميز بالكفاءة والفعالية بما يضمن تلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، وذلك من خلال تقديم أحدث التقنيات والتحليل الشامل للتهديدات وجهود فريقها من الخبراء المتخصصين والحاصلين على مستوى عالٍ من التدريب. وتثق مساندة بقدرتها على توفير بيئة أكثر أماناً للشركات والمؤسسات والأفراد على حدٍ سواء".
واختتم الشبرمي بالقول: "نحن متحمسون لهذه المرحلة الجديدة من خطة النمو الاستراتيجي لمساندة، ونتطلع إلى الاستفادة من إمكانياتنا المميزة لمواكبة التغيرات المستمرة للمشهد الأمني المملكة. ويمكن لعملائنا الآن الاستفادة من مجموعتنا المتكاملة من الخدمات المصممة لتلبية مختلف متطلباتهم الأمنية، مما يتيح لهم التركيز على عملياتهم الأساسية".
وحققت مساندة في عام 2022 جائزة مرموقة لأفضل شراكة بين العميل والمقاول بفضل عملها في منطقة العُلا، المشروع التراثي الضخم في رؤية المملكة 2030. كما حازت على جائزة أفضل خدمة عملاء في حفل توزيع جوائز جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، بفضل قدرتها على توقع وتلبية مستويات رضا العملاء على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نموذج توفير الخدمات الفريد والمتمحور حول العملاء والذي لاقى تقديراً كبيراً لوضعه باستمرار حاجات العملاء في طليعة الاهتمام.
وتوفر مساندة حلولاً شاملة ومخصصة لإدارة المرافق للعملاء في قطاع البنية التحتية الحيوي والقطاعات الحكومية والتجارية والتعليمية والترفيهية والسكنية وقطاعي الضيافة والتجزئة في جميع أنحاء المملكة.
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