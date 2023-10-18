حماس: الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى لإسرائيل

علقت حماس على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "تبني بايدن للرواية الإسرائيلية تأكيد على أن الإدارة الأمريكية شريك وداعم مباشر لقادة إسرائيل في هذه المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية".

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