حماس: الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى لإسرائيل

حماس: الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى لإسرائيل
التاريخ
10/18/2023 8:00:41 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
علقت حماس على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "تبني بايدن للرواية الإسرائيلية تأكيد على أن الإدارة الأمريكية شريك وداعم مباشر لقادة إسرائيل في هذه المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية".
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