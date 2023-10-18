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صقر غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان هاتفياً الأوضاع الإنسانية في المنطقة

10/18/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى إضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش على موقف دولة الإمارات الثابت الذي يدعو إلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل ويتمثل بحل الدولتين، وفقا للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي المرجعيات الدولية ذاتِ الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتُمكن الشعبَ الفلسطينيَ من إقامة دولتِه المستقلِة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

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