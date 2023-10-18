خلفاً للهولندي مارسيل كايزر..الشباب السعودي يتعاقد مع الكرواتي بيسكان حتى نهاية الموسم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان.
وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أهلا إيجور بيسكان" دون الكشف عن مدة العقد.
لكن وسائل إعلام محلية قالت إن النادي اتفق مع لاعب ليفربول السابق على تولي المسؤولية لنهاية الموسم مع إمكانية التمديد لسنة إضافية حال تحقيق النجاح المطلوب.
وفي سبتمبر الماضي، استغنى الشباب المتعثر في الدوري السعودي عن المدرب مارسيل كايزر وعين خوان براون بشكل مؤقت.
وفاز بيسكان (45 عاما) بدوري أبطال أوروبا كلاعب مع ليفربول وسينضم لزميليه السابقين في ليفربول ستيفن جيرارد وروبي فاولر حيث يدرب الأول نادي الاتفاق في دوري المحترفين بينما يدرب الثاني نادي القادسية في الدرجة الثانية.
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