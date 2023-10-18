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خلفاً للهولندي مارسيل كايزر..الشباب السعودي يتعاقد مع الكرواتي بيسكان حتى نهاية الموسم

10/18/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أهلا إيجور بيسكان" دون الكشف عن مدة العقد.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن النادي اتفق مع لاعب ليفربول السابق على تولي المسؤولية لنهاية الموسم مع إمكانية التمديد لسنة إضافية حال تحقيق النجاح المطلوب.

وفي سبتمبر الماضي، استغنى الشباب المتعثر في الدوري السعودي عن المدرب مارسيل كايزر وعين خوان براون بشكل مؤقت.

وفاز بيسكان (45 عاما) بدوري أبطال أوروبا كلاعب مع ليفربول وسينضم لزميليه السابقين في ليفربول ستيفن جيرارد وروبي فاولر حيث يدرب الأول نادي الاتفاق في دوري المحترفين بينما يدرب الثاني نادي القادسية في الدرجة الثانية.

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