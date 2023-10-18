غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توسع شبكة شراكاتها لدعم الشركات الناشئة

وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، مذكرتي تفاهم مع حاضنة إنترسيكت للريادة في رام الله بفلسطين، وشركة «بيلدر إيه آي Builder»، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، الذي اختتم أعماله، أمس، في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة.



وقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف مذكرتي التفاهم تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات، وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى الرقمية، وتوفير حلول للتحديات، مما يسمح لكل طرف باستكشاف مجالات التعاون والاستفادة منها، وتطوير المبادرات ذات المصالح والمنافع المشتركة.

وقال القرقاوي: «يسهم هذا التعاون في دعم نمو اقتصاد دبي الرقمي، والارتقاء بمكانة الإمارة وجهة عالمية للابتكار، حيث نواصل الجهود من أجل تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في المجال الرقمي، من خلال جذب الشركات الرقمية الرائدة عالمياً والمبتكرين، إضافة إلى المواهب المتخصصة، وضمان قدرتها على الازدهار، والاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة، التي توفرها الإمارة. شراكاتنا مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أمر حيوي للنمو الاقتصادي، ودعم التحول الرقمي في إمارة دبي».

وتركز مذكرات التفاهم على تبادل المعرفة والتعاون في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وتسهيل البعثات والوفود التجارية بين جميع الأطراف المعنية، والتعاون بشأن التنمية الرقمية المستدامة، وكذلك الدعم المتبادل في مبادرات التفاعل ولقاءات الأعمال، بما يخدم تحسين وتعزيز التعاون بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وشركائها.

وبموجب مذكرة التفاهم ستدعم شركة Builder «مبادرة طبِّق في دبي»، من خلال توفير نماذج أولية مجانية للمشاركين، وتوفير التمويل المشترك للفائزين في أولمبياد التطبيقات، إضافة إلى توفير سلسلة من الورش التدريبية لدعم الشركات الناشئة في رحلتها الرقمية، وتوفر حاضنة «إنترسيكت» للريادة للشركات الناشئة الموارد، التي تحتاج إليها للحلول المبتكرة، ودعم رواد الأعمال في فلسطين، من خلال الترويج لثقافة التعاون والتفكير التصميمي وإيجاد حلول للتحديات.

يذكر أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث تعمل الغرفة على إطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي، ودفع إمارة دبي نحو مستقبلها الطموح مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.