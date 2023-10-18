مركز دبي للتحكيم الدولي يوسع نشاطه ليشمل قطاع التكنولوجيا

وقّع مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، اتفاق تعاون استراتيجي مع مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة (SVAMC)، لتعزيز قدراته على حل نزاعات قطاع التكنولوجيا، وتوفير حلول متطورة لفض المنازعات المتعلقة في هذا القطاع، ومواكبة تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة التكنولوجيا العالمية البالغة 5.2 تريليونات دولار.

وينص هذا التعاون على تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات في القطاع التكنولوجي، حيث يسهم هذا التعاون في تطوير آليات وحلول مصممة خصيصاً لفض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، والذي يعزز مبادرة دبي 33D في ترسيخ مكانة دبي في قطاع التكنولوجيا.

كما يشمل التعاون دمج وتبادل الخبرات العالمية، إذ ينص التعاون على تبادل بين محكمين وخبراء عالميين متخصصين في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا، وكذلك تمكين التطور الرقمي، حيث يعزز هذا التعاون تشكيل نظام بيئي متماسك، يدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وقالت جهاد كاظم المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «تعزز هذه الشراكة مع مركز دبي للتحكيم الدولي، التزام المركز بدعم منازعات التكنولوجيا من أجل اقتصاد رقمي مستدام. وتماشياً مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية «D33»، نسعى لتطوير قدراتنا في إطار جهودنا لترسيخ مكانة مركز دبي للتحكيم الدولي، كمركز رائد في فض المنازعات في قطاع التكنولوجيا. خلال الفترة القصيرة السابقة خضع مركز دبي للتحكيم الدولي لتحول شامل، ويشكل بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مثل مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة، خطوات عملية في دعم تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا المستقبلية».

وقالت سارة رينولدز الرئيس التنفيذي لمركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة: «إن التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، يوفر لنا فرصة فريدة لدمج خبراتنا التكنولوجية مع الرؤى الإقليمية للمركز. ومع تحول المشهد التكنولوجي العالمي، يتزايد الطلب على توفير أساليب مبتكرة وقابلة للتكييف لفض النزاعات».

ويجسد التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وملاءمة احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة.