الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون السياحي بين دول الشرق الأوسط

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ25 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي يعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث دعت الإمارات دول الشرق الأوسط إلى تعزيز التعاون فيما بينها، من أجل إعادة صياغة مستهدفاتها وسياساتها لبناء قطاع سياحي مستدام ومبتكر.

وتشارك الإمارات، ممثلة برئيس مجلس الإمارات للسياحة، في أعمال هذه الدورة بصفتها نائب رئيس الجمعية العامة بمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اختيارها لهذا المنصب الشرفي في الدورة الـ 24، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكد عبد الله بن طوق أن اختيار الإمارات لتمثيل منطقة الشرق الأوسط، خلال هذه المناسبة المهمة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور المحوري، الذي تقوم به الدولة في دعم القضايا العالمية، من خلال مبادراتها البناءة الرامية إلى تعزيز الرفاه والازدهار لشعوب العالم كافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال في كلمته: «إن دول منطقة الشرق الأوسط تزخر بالعديد من المزايا والمقومات السياحية الفريدة، التي تعزز موقعها على خريطة السياحة العالمية، وتجعلها وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، بداية من الموروث الثقافي الغني والمتنوع، مروراً بالآثار التاريخية الفريدة، ووصولاً إلى البنية التحتية المتطورة وحسن الضيافة».

وتابع: «المنطقة تحتاج إلى تعزيز التعاون فيما بينها من أجل إعادة صياغة مستهدفاتها وسياساتها لبناء قطاع سياحي مستدام ومبتكر، يسهم بشكل أكبر في دعم اقتصاداتها على المدى الطويل، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق مشروعات سياحية مبتكرة، تتوافق مع الطبيعة السياحية لكل بلد، وتدشين برامج ترفيهية تتناسب مع تطلعات الزوار القادمين إليها، ويمكن أن يكون هناك دور أكثر فعالية لمنظمة السياحة العالمية في دعم هذه الجهود سواء من خلال التدريب أو التسويق أو التمويل».



وأفاد بأن دولة الإمارات حريصة على دعم كل الجهود العالمية بشكل عام، ودول الشرق الأوسط بشكل خاص، من أجل رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، عبر آليات أكثر فعالية، تسهم في تعزيز زخم حركة السائحين بين جميع دول العالم، وتوفر لهم تجربة سياحية فريدة، وذلك من خلال تبني خطوات مشتركة تدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي، وتلبي جميع تطلعات الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية.



ودعا في كلمته إلى ضرورة إفساح المجال أمام مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص في تدشين مشروعات سياحية مبتكرة، تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا في تقديم خدماتها، فضلاً عن دعم أنشطة الشركات الناشئة العاملة في القطاع السياحي، وتوفير جميع الممكنات لها، من أجل تبني أفكار ريادية تسهم في تطوير السياحة بشكل مستدام، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي بشكل مستمر، ورفدها بأحدث الخبرات والتقنيات.

وجرى خلال الاجتماع الـ 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مناقشة مجموعة من الموضوعات، من أبرزها أداء منظمة السياحة خلال العامين السابقين، بمشاركة ممثلين عن القطاع السياحي من الدول الـ 160 الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى خططها المستقبلية لتطوير قطاع السياحة العالمي، من خلال تطوير الشراكات، ودعم وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، إضافة إلى تطوير حوكمة المنظمة، لتكون أكثر مرونة وفعالية.

وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية الصادر في يوليو 2023 فقد شهدت حركة السياحة الدولية تعافياً بنسبة 84% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث سافر نحو 700 مليون سائح دولي بين يناير ويوليو 2023، بزيادة بلغت 43% عما كانت عليه في الأشهر نفسها من عام 2022، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً في عدد الوافدين إليها، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، حيث تجاوز عدد الوافدين مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 20%.

وتأسست منظمة السياحة العالمية عام 1975، وهي من المنظمات الملحقة بالأمم المتحدة، ويبلغ عدد أعضائها 160، ويقع مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، وتعنى بتطوير القطاع السياحي عالمياً، من خلال تعزيز تنافسية القطاع السياحي واستدامته، وخلق المزيد من الوظائف، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات، وكانت دولة الإمارات من الأعضاء المؤسسين للمنظمة منذ عام 1975، وعضواً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الدولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة، منذ عام 2021.