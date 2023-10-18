تباين أداء الأسهم العالمية متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية، بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال التداولات.

وأدى الهجوم على مستشفى في غزة، أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، إلى زيادة المخاطر المحيطة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 %، مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل إيرميس وريتشمونت، بما يتراوح بين 0.2 % و0.8 %، مدعومة ببيانات نمو أفضل من المتوقع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة أديداس 4.7 %، بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للإيرادات، وخفضت توقعات الخسائر لعام 2023.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بقي عند 6.7 % في سبتمبر، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على استقرار، إذ يعكف المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من المتوقع، في مقابل احتمالات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.01 في المئة فقط عند 32042.25، بعد جلسة متقلبة، تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54 في المئة، قبل أن يرتفع 0.19 في المئة قبل الإغلاق مباشرة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14 في المئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، انخفض 115، وارتفع 107، فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيراً يذكر.

وعززت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة، التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي لفترة أطول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالفعل بالقلق إزاء الصراع المتصاعد في غزة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن «الأسواق في وضع حذر»، وسط احتمالات اتساع نطاق الصراع في غزة، وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، قال إن البيانات الصينية المهمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات «تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني».