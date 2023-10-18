«إياتا»: تغيير خطة الفواتير والتسديد في منطقة الخليج من نصف شهرية إلى أسبوعية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تغيير في التحويلات الخاصة بخطط الفواتير والتسديد «BSP» للوكالات المعتمدة لدى «إياتا» من نصف شهرية إلى أسبوعية اعتباراً من 1 يناير 2024.

وسيؤثر هذا التغيير على دول الخليج التالية: عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، حيث سيتم نشر هذه التغييرات، بما في ذلك تواريخ التحويل المالي، وتسويات الفواتير، في تطبيق التقويم الموجود، من خلال بوابة عملاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» قبل يناير 2024.

وقال خالد العيسوي، مدير منطقة الخليج والشرق الأدنى في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ملتزم بدعم وكالات السفر، خلال هذه الفترة الانتقالية، وقد تم إبلاغ جميع الوكالات بهذا التغيير، وسيتم توفير تقويم التحويلات لعام 2024 بحلول نهاية العام، لتمكينهم من الاستعداد وفقاً لذلك».

وقال عاصم ارشاد، رئيس جمعية وكلاء السفر والسياحة في دبي: «هذا التغيير يعني أن «إياتا» ستصدر فواتير لوكالات السفر مقابل مبيعاتها لتذاكر شركات الطيران على أساس أسبوعي، وستقوم وكالات السفر بتسوية مستحقاتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في غضون أسبوع من استلام فواتيرها، وباعتبارنا جمعية تمثل وكالات السفر والسياحة في دبي، فإننا نشجع وكلاءنا الأعضاء، والعملاء من الشركات على اتخاذ التدابير اللازمة، وتعديل جداول الفواتير والدفع الخاصة بهم للتعامل مع هذا التغيير بشكل فعال».



ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) التزامه بتسهيل التسويات المالية للوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وشركات الطيران الأعضاء تحت مظلة برنامج وكالة الركاب.