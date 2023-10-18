ماينز الألماني يفسخ عقد لاعب تضامن مع فلسطين

MENAFN - Khaberni) خبرني- كشف تقارير صحافية مغربية أن نادي ماينز الألماني لكرة القدم قرر فسخ عقد لاعبه الهولندي ذي الأصول المغربية، أنوار الغازي؛ بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته لما يتعرض له من طرف جيش الاحتلال خلال الفترة الحالية.



ونقلت صحيفة "هسبورت" قول محمد الغازي والد اللاعب:“النادي أخبر أنوار أنه سيفسخ عقده، وسيعود إلى هولندا الأربعاء إن شاء الله، نجلي تضامن مع الشعب الفلسطيني كما يتضامن أي عربي أو مسلم، ومن فيه الإنسانية لن يرضى بالظلم”.

وأضاف المتحدث نفسه:“أنوار سعيد رغم فسخ عقده، سعيد بموقفه الإنساني، وقد تفاجأ فعلاً بقرار إدارة ناديه، لكن الأرزاق بيد الله، في النهاية هو إنسان قلبه طيب، وحزن لما يتعرض له إخواننا في فلسطين، وقد شاهدنا العديد من اللاعبين تضامنوا في الساعات الأخيرة”.

وواصل:“أعتقد أن بعض المسؤولين في نادي ماينز هم من اتخذوا هذا القرار، لكن كما قلت هو سعيد لأن موقفه إنساني ونبيل”.

وأعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، فرض عقوبة قاسية على الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي، بشكل رسمي، بعد تضامنه ضد القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأكد ماينز في بلاغ نشرت عبر موقعه الرسمي، أن إدارة النادي قررت إيقاف أنوار الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“إنستغرام” لدعم فلسطين.

وأشار النادي الألماني إلى أن الغازي حذف المنشور الذي نشره لدعم فلسطين، مؤكدا أن إدارة الفريق طلبت من جميع اللاعبين عدم التدخل والتعبير عن رأيهم في القصف الإسرائيلي على غزة.

