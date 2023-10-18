ماينز الألماني يفسخ عقد لاعب تضامن مع فلسطين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- كشف تقارير صحافية مغربية أن نادي ماينز الألماني لكرة القدم قرر فسخ عقد لاعبه الهولندي ذي الأصول المغربية، أنوار الغازي؛ بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته لما يتعرض له من طرف جيش الاحتلال خلال الفترة الحالية.
ونقلت صحيفة "هسبورت" قول محمد الغازي والد اللاعب:“النادي أخبر أنوار أنه سيفسخ عقده، وسيعود إلى هولندا الأربعاء إن شاء الله، نجلي تضامن مع الشعب الفلسطيني كما يتضامن أي عربي أو مسلم، ومن فيه الإنسانية لن يرضى بالظلم”.
وأضاف المتحدث نفسه:“أنوار سعيد رغم فسخ عقده، سعيد بموقفه الإنساني، وقد تفاجأ فعلاً بقرار إدارة ناديه، لكن الأرزاق بيد الله، في النهاية هو إنسان قلبه طيب، وحزن لما يتعرض له إخواننا في فلسطين، وقد شاهدنا العديد من اللاعبين تضامنوا في الساعات الأخيرة”.
وواصل:“أعتقد أن بعض المسؤولين في نادي ماينز هم من اتخذوا هذا القرار، لكن كما قلت هو سعيد لأن موقفه إنساني ونبيل”.
وأعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، فرض عقوبة قاسية على الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي، بشكل رسمي، بعد تضامنه ضد القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد ماينز في بلاغ نشرت عبر موقعه الرسمي، أن إدارة النادي قررت إيقاف أنوار الغازي من المشاركة في مباريات وتدريبات الفريق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“إنستغرام” لدعم فلسطين.
وأشار النادي الألماني إلى أن الغازي حذف المنشور الذي نشره لدعم فلسطين، مؤكدا أن إدارة الفريق طلبت من جميع اللاعبين عدم التدخل والتعبير عن رأيهم في القصف الإسرائيلي على غزة.
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