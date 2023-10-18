31 أكتوبر الجاري.. موعد استقبال حلول مسابقة رصد تأثير الفيضانات

حدد مركز محمد بن راشد للفضاء، 31 أكتوبر الجاري، موعداً لاستقبال حلول مبتكرة من الشركات الناشئة المحلية والعالمية، التي تستهدف معالجة القضايا البيئية الملحة.

وذلك ضمن مسابقة ((تحدي رصد تغير المناخ والفيضانات عبر الأقمار الصناعية))، التي أعلن عنها مؤخراً، وذلك بالتعاون مع ((أمازون ويب سيرفيسز))، فيما من المقرر الإعلان عن المرشحين النهائيين في 6 نوفمبر المقبل، حيث ستتم دعوتهم لعرض مقترحاتهم وابتكاراتهم، خلال معرض دبي للطيران 2023.

تطوير أجهزة

وتتطلب المسابقة تطوير أجهزة وأدوات من الشركات الناشئة، التي تستخدم صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، لرصد تأثير الفيضانات بدقة، ويجب أن تميز الأدوات والأجهزة المطورة بين أنماط الفيضانات وصور الأقمار الصناعية، وأن تحلل التغيرات في الغطاء الأرضي، ومستويات المياه، والبنية التحتية.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، فيما سيتم تقديم جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار في حسابات Amazon Web Services، للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف دولار للمركز الثاني، و5 آلاف دولار للمركز الثالث، بينما يمكن إرسال المقترحات على الرابط التالي: للشركات الناشئة الاطلاع على مجموعة بيانات وخرائط الفيضانات ((OMBRIA))، والتي تتضمن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية Sentinel-1 وSentinel-2، للعديد من المناطق قبل وبعد تعرضها للفيضانات، حيث ستتاح جميع البيانات على الرابط كما يجب أن تميز المقترحات بين المناطق التي غمرتها الفيضانات والمناطق التي لم تغمرها الفيضانات.

ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، ما يسبب فيضانات شديدة، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية، ونزوح المجتمعات، وخسائر في الأرواح.