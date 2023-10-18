«COP28 لصناع التغيير» يدعو إلى تمكين الشباب نحو مستقبل مستدام

أقامت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 فعالية باسم ((مجلس COP28 لصناع التغيير))، الذي استضافته رائدة المناخ للشباب، ضمن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض، لتسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وضمان الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، ضمن المفاوضات المناخية.

منصة أفكار

وشهدت الفعالية، التي مثلت منصة لإيصال أفكار وتطلعات واهتمامات الشباب إلى القادة، حضور كل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة للدولة للتغير المناخي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والبروفيسور فرانشيسو كورفارو، المبعوث الإيطالي الخاص بتغير المناخ.

وشددت الشيخة شما بنت سلطان على أهمية مشاركة الشباب في مراحل النقاش والتخطيط الخاصة بالعمل المناخي، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل من تبلغ أعمارهم دون الثلاثين نصف سكان المنطقة.

وأضافت: ((توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكثير من فرص النمو المستدام، والتي تشمل التقدم في مجال الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار، والتوطين، وتطوير المدن المرنة مناخياً، وتحسين المهارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويمثل الشباب العربي جزءاً أساسياً من هذا النمو، حيث يعتبِر 40 % منهم أن تغير المناخ هو أكثر التحديات التي تواجه جيلهم)).

ركيزة رئيسية

ويأتي انعقاد ((مجلس COP28 لصناع التغيير))، الذي استضافته رائدة المناخ للشباب، في إطار إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل COP28، وهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام، حيث تحتل آراء ومقترحات الشباب مكانة أساسية ضمن مساعي رئاسة المؤتمر لسماع جميع الآراء، وتحقيق توافق يسهم بإنجاز تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي.

وناقش المشاركون الجهود الخاصة بضمان مشاركة الشباب، ضمن منظومة عمل مؤتمرات الأطراف في COP28، وما بعده، كما تضمنت المناقشات تعزيز التعاون الإقليمي، واستكشاف إمكانية إطلاق شبكة شبابية للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيجاد طرق لإشراك الشباب بالمفاوضات المناخية، ضمن مختلف المستويات الحكومية.