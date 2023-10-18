مبادرات الاستدامة في العقارات ضمن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

تشهد الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 مشاركة قوية لمجموعة وصل، أحد أبرز مطوري العقارات في إمارة دبي.

وبوصفها أحد رعاة اليوبيل للمعرض، تستعرض المجموعة خلال ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية باقة واسعة من حلولها المبتكرة والاستباقية التي تسهم في جعل محفظة مشاريعها القائمة ومشاريعها قيد التطوير أكثر كفاءة واستدامة، بما يؤدي دوراً جوهرياً في خفض بصمتها الكربونية وتعزيز جودة حياة المجتمعات السكنية التي تطورها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويفرد جناح وصل المشارك في المعرض مساحة خاصة لمشروع ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) في دبي الذي طورته بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستشراف التخطيط الأمثل لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في دولة الإمارات ثلاث مرات.

وتلقي وصل الضوء أيضاً على مبادراتها الداعمة للاستدامة والهادفة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات في كافة مشاريعها، إضافة إلى تقنيات التخطيط الذكية التي توظفها، والتقنيات الهندسية القيّمة لدعم استدامة المواد المستخدمة في عمليات البناء وتقليص حجم المخلفات الناجمة عنها في الوقت ذاته.

وتتطلع وصل إلى مشاركتها في المعرض بوصفها فرصة نوعية لإبراز استراتيجيتها وخططها الخاصة بالاستدامة التي توظفها في مشاريعها مثل برج وصل الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي. وتجد وصل في المعرض الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، بيئة مثالية للتعرّف على التقنيات المستقبلية الداعمة لتسريع العمل المناخي.

مشاركة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: نرحب بمشاركة وصل في معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية.

ونأمل أن تشكل هذه الدورة من المعرض زخماً إضافياً لتعزيز مساهمة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في مجال المباني الخضراء والمدن الذكية والمستدامة، من خلال كونه منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء.

ويشكل المعرض فرصة استثنائية للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار من مختلف بلدان العالم.

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لوصل: يعد ((ويتيكس)) حدثاً استراتيجياً على أجندة دولة الإمارات للتنمية المستدامة؛ وهو يمثل منصة رئيسية لوصل لاستكشاف فرص التعاون والشراكة بما يتماشى مع رؤية الإمارات الخضراء الطموحة.