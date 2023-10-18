أكاديمي متخصص في الدراسات البيئية لـ«البيان»: 3 قضايا أساسية تنتظر الحل في «كوب 28»

حدد الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة ويلفريد لورييه الكندية، روبرت ماكليمان، ثلاث قضايا أساسية، يُنتظر أن يحرز مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) تقدماً فيها؛ أولاها: إحراز تقدم في عملية رسمية لتجنب وتقليل ومعالجة ((الخسائر والأضرار)) المتعلقة بالمناخ.

ثاني تلك القضايا تتعلق بـ((حمل البلدان على زيادة التزاماتها لخفض غازات الاحتباس الحراري)). بينما القضية الثالثة هي ((مزيد من الضغط على البلدان لمتابعة تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة والوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في مؤتمرات الأطراف السابقة)).

ويشير في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إلى أنه من المتوقع خلال مؤتمر المناخ القادم أن يتم قياس النتائج من حيث التقدم المحرز في الأمور المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف السابقة، وتحقيق نتائج ملموسة.

خسائر وأضرار

وعن محور ((الخسائر والأضرار))، يشير الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة ويلفريد لورييه، إلى الآمال المرتبطة بالتوصل لاتفاق كامل بشأن ((الخسائر والأضرار)) خلال العملية الرسمية، مع الإقرار بصعوبة ذلك، في ضوء القضايا الخلافية التي لم يتم حسمها بعد.

من أهم تلك القضايا: كيف سيتم تمويل هذه العملية (لا سيما وأن الالتزامات الحالية قليلة نوعاً ما)؟ وما هي الدول التي من المتوقع أن تدفع مقابل ذلك؟ وما هي البلدان (أو المجموعات) التي ستكون قادرة على السحب من هذه الأموال؟ وكيف ينبغي استخدام هذا التمويل (هل سيكون لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة (التخفيف)، أو للتكيف أو للتعويض؟ مع ملاحظة أن المفاوضين يتجنبون استخدام مصطلح ((تعويض)) ولكن بدلاً من ذلك ناقشوا فكرة ((الدعم))، بحسب ماكليمان.

ويضيف: ((يتمثل أحد التحديات الأساسية لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم التكيف، وتوفير الأموال للتغلب على الخسائر والأضرار، وما إلى ذلك))، معتبراً أن كل ذلك يأتي في سياق طوعي، إذ لا توجد وسيلة لفرض الامتثال والإجراءات.. إنها عملية تتوقع فيها جميع البلدان من بعضها البعض أن يتصرفوا بحسن نية.

ويتابع: ((من حيث الإنجازات العملية، لدينا كل الفرص والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات واستثمارات سليمة، وفي النهاية الأمر متروك لإنجاز عملهم)).

التزام أخلاقي

وفي رأي الأكاديمي المتخصص في البحث عن الأبعاد البشرية للتغير البيئي، فإن ((الدول التي ازدهرت بشكل كبير من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري ... عليها التزام لمساعدة البلدان الضعيفة في مواجهة آثار تغير المناخ في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. إنها مسألة تتعلق بالعدالة والالتزام الأخلاقي)).

ويعتقد بأنه ((من خلال المساعدة في جعل البلدان الفقيرة أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ، فإننا نحد من احتمالات الصراع المدني والصراعات الداخلية عموماً، ونخلق ظروفاً للنمو الاقتصادي ونحد من الفقر في تلك البلدان، كما نساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ولذلك ثمة عديد من الفوائد لكل من البلدان المانحة والمتلقية)).

تحديات جديدة وحول أثر الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تضرب عديداً من الاقتصادات الكبرى وتضفي مزيداً من التحديات، على التزامات الدول بدعم البلدان النامية على التكيف وكذلك على التزاماتها في الاستثمارات بمشاريع التكيف، يقول الأستاذ بقسم الجغرافيا والدراسات البيئية: ((أتذكر سبعينات وثمانينات القرن الماضي عندما ارتفع التضخم بشدة، وكانت أسعار الفائدة 10 %.. ((إن أزمة التضخم اليوم تافهة بالمقارنة.. الحكومات التي تستخدم هذا الأمر كسبب لعدم الاستثمار هي ببساطة تختلق الأعذار)).

ويضيف: ((علاوة على ذلك، فإن الخطوات اللازمة لمكافحة تغير المناخ ومساعدة البلدان الفقيرة على أن تصبح أكثر مقاومة للمناخ هي أشياء يجب أن نقوم بها على أي حال.. الاستثمار في تقنيات الطاقة المتقدمة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية، والحد من انتشار المياه وناقلات الأمراض، إضافة إلى إعادة تشجير الأراضي، ومحاربة الفقر، وتجنب الأزمات الإنسانية)).